Primăria Câmpina și Spitalul Sinaia fac angajări. Lista locurilor de muncă pentru Valea Prahovei

PRIMARIA MUNICIPIULUI CAMPINA

Supraveghetor muzeu

Campina, Bld. Culturii, nr: 18, Tel/Fax: 0244336134/0244371458

vechime minim 1 an in specialitatea studiilor, studii medii cu diploma de bacalaureat ,perioada nedeterminata, inscrieri pentru concurs pana in data de 21.11.2016