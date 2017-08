Imagini de excepție surprinse pe Mont Blanc de un grup de alpiniști ploieșteni

Mai mulți ploieșteni, membri ai Clubului de Tursim și Arte Escamonde, au ajuns pe unul dintre cele mai înalte vârfuri de munte din Europa, Mont Blanc (4.810 m).

În mai multe postări pe Facebook dedicate acestei expediții apar Iacov Alin, Alexandru Stefan,Ruxandra Zamfir, Florea Mihai, Adrian Petcu, Monica Foca și Cătălin Munteanu.

Potrivit turistmania.ro, Mont Blanc ("Muntele Alb"), cunoscut si sub denumirea La Dame Blanche ("Doamna Alba") este cel mai inalt varf din Alpi si din Europa de Vest. Inaltimea lui este de aproximativ 4810 metri, dar variaza de la an la an cu cativa metri, in functie de caderile de zapada si conditiile climaterice.



Putini stiu ca data oficiala de "nastere" a alpinismului ca pasiune/sport este considerata ziua de 8 august 1786, cand primii doi oameni Jaques Balmat si Michel Paccard au ajuns pe varful Mont Blanc, stimulati de premiul oferit de savantul Horace-Benedict de Saussure.

Pentru a ajunge pe vârful Mont Blanc este nevoie de o pregătire fizică de excepție, escaladarea acestui munte fiind o piatră de încercare chiar și pentru cei mai experimentați alpiniști.

În aceste condiții, ploieștenii care au reușit această performanță merită felicitați!

sursa foto: Facebook/Ruxandra Zamfir