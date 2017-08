Vacanță stricată pe aeroportul Otopeni. Au așteptat două ore bagajele

Sute de turiști, care au aterizat azi-noapte pe aeroportul Otopeni, au avut parte de o surpriză neplăcută.

Un cititor care s-a întors din vacanța petrecută în Antalya ne-a transmis următorul mesaj: ”Azi-noapte am avut parte de o experiență made in Romania. Toți cei care ne-am întors cu un charter din Antalya am fost nevoiți să așteptăm aproape două ore să ne recuperăm bagajele de cală. Ne-au stricat concediul cu lipsa lor de profesionalism. Mulți aveam copii mici, care abia mai stăteau în picioare, după aproape șase ore petrecute în autocar, aeroport și avion. Așteptam ca proștii lângă bandă să ne luăm bagajele, însă acestea au întârziat nepermis de mult pentru un aeroport dintr-o capitală europeană. Degeaba am cerut explicații celor de la relații cu clienții pentru că habar nu aveau ce se întâmplă” ne-a transmis Mihai D.

În aceeași situație s-au regăsit și pasagerii zborului Milano-București, care au aterizat la 23:10, dar și-au recuperat bagajele la 00:35.