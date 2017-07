Primul importator al bio-cosmeticelor Centifolia este din Ploiești

Când natura ne oferă elemente perfecte, este normal să le alegem pentru îngrijirea noastră. Agricultura ecologică pune la dispoziția producătorilor de bio-cosmetice adevărate minuni 100% naturale. Gel de duș cu vanilie și caise, săpun bio cu unt de shea, portocală și scorțișoară, săpun cu unt de shea și lămâiță, ulei virgin de argan bio, ulei virgin de migdale dulci bio, apă de flori de portocal, sunt doar câteva dintre produsele cu 100% ingrediente naturale. Fără sulfați, fără coloranți, fără conservanți, certificate de ECOCERT Greenlife este cazul cosmeticelor ecologice oferite de marca franțuzească Centifolia acum și la Ploiești.

Cine este producătorul de biocosmetice Centifolia

Situată într-o zonă împădurită aflată la câteva ore distanță de Paris, Centifolia dispune de un centru de cercetare și de o unitate de producție dintre cele mai ecologice din lume. Produsele sunt fabricate de către experți într-o manieră eco-responsabilă la nivel global, într-o locație unică care se extinde pe o suprafață de 15.000 m² care face parte dintr-un vast domeniu ecologic de 92 de hectare.

Primul importator român este din Ploiești

Recent Centifolia a ajuns și în țara noastră, primul importator român fiind o firmă din Ploiești.

Doamna Rodica Popescu este cea care a avut viziunea aducerii unor produse cu adevărat valoroase de lângă Paris tocmai la Ploiești.

Reporter: Doamna Popescu, ce v-a determinat să importați produse Centifolia și să le aduceți la Ploiești?

Rodica Popescu: Am simțit că ploieștenii merită cu adevărat să aibă acces la aceste produse cu adevărat bio, provenite din natură. Eu am un foarte bun colaborator francez și prin intermediul lui am accesat această oportunitate.

Rep: De ce aceste produse și nu altă marcă? Franța e cunoscută ca fiind unul dintre producătorii importanți ai lumii în domeniul cosmeticelor.

R.P.: Am încredere maximă în certificarea oferită de Centifolia prin ECOCERT Greenlife în (disponibil la http://cosmetiques.ecocert.com). Acesta înseamnă practic faptul că produsele Centifolia sunt cu adevărat produse de calitate extraordinară, procesate din materie primă ecologică 100%. Acest aspect este extrem de important pentru mine personal ca femeie, ca mamă, ca om de afaceri și anume garantarea că pun la dispoziția familiei și a oamenilor din jurul meu o parte din natură și nu cosmetice realizate din compuși chimici.

Rep: Am parcurs lista de produse bio cosmetice Centifolia și recunosc că sună foarte atractiv mai ales pentru femei.

R.P.: Avem o gamă variată de produse atât pentru femei, cât și pentru îngrijirea pielii delicate a copiilor. O altă gamă se adresează întregii familii, deci se pot bucura de produsele noastre și domnii. Ingredientele naturale dau diversitatea produselor Centifolia: vanilie, caise, zmeură, portocală, scorțișoară, unt de shea, uleiuri virgine de argan, migdale dulci, extract bio de morcovi, apă de flori de portocal etc. Pentru perioada aceasta când ne dorim să ne bronzăm avem la dispoziție maceratul de morcovi bio care ne asigură pigmentarea cât mai naturală a pielii și o protecție ridicată în fața razelor UV sau cel de sunătoare pentru îngrijirea pielii după expunerea la soare.

Rep: Unde pot găsi cei interesați produsele Centifolia?

R.P.: În prezent, produsele noastre pot fi găsite online, pe site-ul www.trevor.ro. Aici puteți găsi informații complete despre toate produsele noastre. Am ales această metodă de comercializare pentru că este foarte ușor de accesat prin magazinul nostru virtual. Prin câteva click-uri, practic primiți produsele acasă fără alt efort din partea dvs. De asemenea, ne găsiți și pe Facebook căutând Trevor Biocosmetice (Locuri). (P)

Tehnologia de fabricare a produselor Centifolia o puteți viziona aici: