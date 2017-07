Aventurile unui ploieștean pe litoralul românesc. ”Plâng după bani! A fost ultima vacanță aici!”

Un cititor ne-a trimis imagini și un scurt text cu ”aventura” pe care a avut-o pe litoralul românesc în această vară. Trimite și tu imagini și impresii din călătoriile tale de vacanță pe Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

”Am fost, recent, în stațiunea Venus, iar ceea ce trebuia să fie o vacanță mi-a lăsat un gust amar. M-am convins, deși nu mai era nevoie, că litoralul românesc este scump și oferă servicii turistice de cea mai proastă calitate. Cum am ajuns la hotel m-am trezit că trebuie să achit micul dejun, pe care eu îl credeam inclus în cazare. În weekend în zonă funcționează o terasă cu muzică populară live, distracția terminându-se spre dimineață, fiind aproape imposibil să te odihnești peste noapte. Plaja era murdară, iar administratorul percepea 25 de lei/zi pe șezlonguri rupte și jegoase. Am renunțat să mai fac baie în mare, deși apa era foarte rece, după ce am observat un lichid care mirosea a hazna care se scurgea de la terase pe sub niște pietre așezate, strategic, într-un colț de plajă. Mâncarea scumpă și foarte proastă. Disperat, am trecut granița la bulgari, unde am rămas plăcut surprins de curățenie și prețuri. Ca să nu vă plictisesc precizez că am cheltuit într-o săptămână pe litoralul românesc aceeași sumă cu care puteam avea o vacanță de vis în țări precum Turcia sau Grecia, acolo unde turiștii sunt respectați. După această experiență pot spune oricui eu acolo nu mă mai întorc. Plâng și acum după bani...”