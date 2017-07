Balcic, destinația perfectă pentru o mini-vacanță

Balcic (sau Balchik in limba bulgara), este un orasel situat pe tarmul Marii Negre, in Bulgaria, la circa 60 de km de Vama Veche. Intre anii 1913 – 1940 a apartinut Romaniei, in urma celui de al doilea razboi balcanic (iunie - august 1913). In 1940, Cadrilaterul, inclusiv Balcicul, a fost redobandit de Bulgaria. Daca iesiti din Romania prin Judetul Constanta, tineti drumul de la Vama Veche catre Varna si dupa circa 60 de kilometri ajungeti la un sens giratoriu foarte mare, unde faceti stanga si intrati in Balcic.

Nu pleca cu gandul la hotii de masini

In primul rand, inainte sa plecati spre Buglaria, trebuie sa va scoateti din minte legendele despre furtul de masini si hotii la drumul mare. Ce-i drept, puteti da peste deja celebrele radare bulgaresti, dar se rezolva cu 10-20 de euro. . Din Vama Veche in Balcic ajungi in 40 de minute.

Plaje micute, dar cochete

Chiar daca nu ai parte de agitatia si distractiile din celelalte statiuni din Bulgaria (Sunny Beach sau Nisipurile de Aur), Balcic un farmec aparte. Are o plaja mica, mica, dar ingrijita. Ca sa ai acces la aceasta plaja trebuie sa platesti macar o umbrela, care este 5 leva, adica vreo 2.5 euro. Mai sunt cateva plaje micute langa castelul reginei Maria, insa unele dintre ele au acces limitat.

Restaurante cu mancaruri delicioare

Unul dintre cele mai tari lucruri la bulgari este mancarea. Cel mai bine se pricep la preparatele din carne, pe care ti le servesc printr-o prezentare spectaculoasa.Pe faleza din Balcic sunt au o multime de terase cochete, cu super privelisti, dar cel mai bine se mananca la restaurantele de langa Castel.

Principalul obiectiv turistic: Castelul Reginei Maria

Inainte sa ajungi acolo, trebuie sa faci o mica lectie de istorie! Castelul a fost construit la cererea Reginei Maria (sotia Regelui Ferdinand 1914 - 1927 ) pe vremea cand Cadrilaterul apartinea Romaniei. Regina Maria a avut ca ultima dorinta ca inima sa sa fie inmormantata la resedinta de la Balcic, iar trupul la manastirea de la Curtea de Arges. Dupa pierderea Cadrilaterului (1940), inima a fost adusa in Romania.

In interiorul parcului unde se afla Palatul sunt mai multe restaurante, iar cel de pe faleza are o priveliste senzationala. Vilele din cadrul complexului au devenit intre timp un fel de hoteluri, asa ca te poti caza chiar acolo, langa castel. Nu trebuie sa ratati nici serele, celebre pentru numeroasele specii de cactusi. Intrarea la castel costa 10 leva (cam 5 euro) , vizitarea serelor fiind inclusa in pret.

In Balcic se afla celebrul Castel (“Cuibul linistit”), resedinta preferata a Reginei Maria a Romaniei, inconjurat de o la fel de celebra gradina botanica unicat in Europa centrala si de est, in special datorita colectiei de cactusi. Doua atractii turistice importante, aflate in relativa apropiere, sunt Capul Kaliakra, situat la circa 35 de kilometri distanta, si oraselul Nessebar, ceva mai departe – circa 120 de kilometri. Si, desigur, mult mai aproape, se afla salba de statiuni turistice, printre care se numara Albena si Nisipurile de Aur.

Balcic nu este o statiune in care sa iti faci concediul, pentru ca efectiv nu ai ce sa faci acolo, insa este o destinatie ideala pentru weekend. Ii lipseste viata de noapte pe care o regasesti, spre exemplu, in Nisipuri ori pe litoralul romanesc. Nu este cosmopolit si nu este modern. Totusi, an de an, este plin de oameni. Cred ca numele castelului pe care il gazduieste- "Cuibul linistit"- se potriveste numai bine pentru a descrie intregul orasel intins pe dealuri.