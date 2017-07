Insula Ovidiu- oaza de liniște căutată de tot mai mulți

Nu foarte multă lume ştie despre insula Ovidiu de pe lacul Siutghiol şi despre ceea ce poate oferi aceasta, despre modul cum se poate ajunge acolo şi ce anume vor găsi la destinaţie "exploratorii" de insule. Aşadar, pentru iubitorii de plimbări pe lacul Siutghiol, cu destinaţia Insula Ovidiu, vizavi de Casino Mamaia- la Debarcader, turiştii sau localnicii pot să găsească răspunsul la aceste întrebări.

Este situată pe Lacul Siutghiol, la aproximativ 5 km distanță față de malul dinspre stațiunea Mamaia și 500 m față de malul dinspre orașul Ovidiu. Insula Ovidiu reprezintă singurul obiectiv turistic de la noi din țară ce funcționează pe o insulă. Legenda locală, neconfirmată, spune că aici se retrăgea poetul Ovidius pentru a crea, aici fiind create operele sale ”Tristele” și ”Ponticele”.

In realitate, specialistii nu au gasit nicio dovada care sa ateste prezenta poetului Ovidius pe aceasta mica insula din lacul Siutghiol. Cu toate acestea, legenda a ramas in picioare pana in zilele noastre si mai exista inca oameni care cred cu tarie in veridicitatea ei.

In secolele trecute insula era populata de pescari care isi construiau aici adaposturi, dar si de gradinari care profitau de solul fertil al insulei. Odata cu identificarea potentialului sau turistic, Insula lui Ovidius a fost transformata intr-un loc de relaxare pentru turistii, pastrandu-si aceasta intrebuintare si astazi. Aici te poţi refugia pentru câteva ore, timp în care să explorezi şi să admiri frumuseţea naturală a acestui loc, să savurezi o delicioasă limonadă sau un gustos păstrav la grătar.

Insula oferă cadrul potrivit atât pentru cei mari, cât şi pentru cei mici, cu terase şi restaurant rustic, precum şi un loc de joacă pentru copii şi o micro-rezervaţie de păsări ce-i va încânta pe cei mici. Aici viaţa pare a avea un alt ritm, iar dacă acest loc te-a cucerit şi vrei să scapi pentru câteva zile de tumultul vieţii cotidiene, o poţi face cazându-te în căsuţele rustice special amenajate pentru turişti. Pe malul lacului Siutghiol funcţionează un debarcader de unde vaporaşul „Ovidius" face curse spre Insula Ovidiu. În 20 minute de navigaţie scăpaţi de claxoane, muzică şi forfotă.

Vaporaşul „Ovidius" este o ambarcaţiune amenajată la standard trei stele. La bord se pot organiza evenimente festive sau mondene, restaurantul vasului având capacitatea de 50 de locuri, iar terasa de 80 de locuri. Dacă aţi optat pentru o simplă plimbare, vă costă 20 de lei de persoană dus-întors. Dacă sunteţi unul dintre pasagerii croazierei de o zi organizate pe lac, aveţi parte şi de o masă pescărească la restaurantul de pe insulă. Tarifele în acest caz nu sunt mari, comparativ cu cât cheltuiţi într-o zi pe litoral. Transportul de la hotel la debarcader şi de aici pe insulă, returul, precum şi o gustare pescărească costă 80 de lei pentru adulţi şi 75 de lei pentru copiii sub 12 ani. Dacă, în loc de gustare, doriţi un prânz în toată regula, biletul este 107 lei pentru adulţi şi 97 de lei pentru copii.

Mai aveţi la dispoziţie o a treia variantă, să vă cazaţi o noapte pe insulă. Complexul turistic dispune de 20 de locuri de cazare în zece căsuţe de trei stele, fiecare dotată cu pat dublu, grup sanitar propriu, aer condiţionat, televizor, cablu, minibar. O noapte pe insulă costă 150 de lei. Pe lângă restaurantul cu cele 400 de locuri, complexul turistic mai are şi o terasă ţărănească cu 150 de locuri, spaţii de joacă pentru copii şi malul amenajat pentru pescuit.