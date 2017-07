Cum arată cel mai nou hotel de cinci stele, deschis la Mamaia

Mohammad Murad, presedintele Federatiei Patronatelor in Turism, a inaugurat ieri un nou hotel de cinci stele, din lanțul Phoenicia, în zona Mamaia Nord.

La festivitate au fost prezenți premierul Tudose și Liviu Dragnea. Hotelul are 144 de camere și apartamente, majoritatea cu jacuzzi. Acesta are patru restaurante, plajă privată, piscină, mai multe baruri, parcare etc.

Citește și: Scandal sângeros în parcarea unui club din stațiunea Mamaia



Tariful unei camere pornește de la 400 de euro, cu mic dejun inclus.

Vezi mai jos o galerie foto (sursa: booking.com)