Vacanță ratată pe litoralul românesc. De ce apa mării nu trece de 17 grade

Turiștii care și-au programat concediul pe litoralul românesc în luna iulie au parte de o surpriză neplăcută. apa Mării Negre este atât de rece, încât doar cei curajoși pot face baie.

Chiar dacă la prânz temperaturile ating 30 de grade în stațiuni, apa mări este foarte rece din cauza unui fenomen denumit ”upwelling”. Astfel, în doar câteva zile, temperatura apei a avut fluctuații și a scăzut până la 10 grade!

Cercetorul marin, Florin Timofte, a explicat fenomenul la Știrile Pro TV: "In momentul de fata, este fenomenul de upwelling, cauzat de vanturile care bat din directie sud sau sud-vest, care conduc la impingerea masei de apa din zona de coasta incalzita catre larg si aducerea unei mase de apa mai rece din zona de fund, ceea ce in mare masura nemultumeste turistii, conducand la o scadere a temperaturii in apa de pana la 17 grade sau chiar cred ca 10 grade, acum doua trei saptamani."

Abia spre sfârșitul acestei săptămâni temperatura Mării Negre ar putea ajunge, la țărm, să depășească 20 de grade, pe fondul încălzirii vremii.