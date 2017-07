Caise – vitamine şi minerale din belşug

Potrivit numeroaselor studii ştiinţifice în acest domeniu, caisele şi uleiul extras din sâmburii ei preţioşi pot proteja inima şi celelalte organe vitale de numeroase afecţiuni iar conţinutul bogat în nutrienţi, vitamine şi minerale face din acest fruct zemos şi parfumat o adevărată fântână a tinereţii şi sănătăţii.

Caisele crude sunt surse preţioase de vitamine, minerale şi substanţe nutritive cu rol extrem de benefic asupra organismului, printre acestea amintind potasiul, fosforul, calciul, riboflavina, fierul, vitamina A, magneziul, zincul, betacarotenul şi vitamina C, precum şi seleniu, mangan, tiamină, cupru, folaţi, vitamina B6, acid pantotenic şi colină.

Fibrele conţinute de caise asigură un bun tranzit intestinal şi are uşor efect laxativ, prevenind tulburările digestive şi constipaţia cronică, precum şi apariţia ulcerului. De asemenea, femeile însărcinate sau cele care iau anticoncepţionale sunt sfătuite să urmeze o cură cu caise pentru echilibrarea nivelului de provitamina A.

Mineralele şi vitaminele sunt de asemenea indicate în protecţia şi îmbunătăţirea sănătăţii ochilor, iar vitamina C conţinută de caise întăreşte sistemul imunitar şi ne fereşte de infecţii şi viroze respiratorii.

Caisele conţin licopen, compus fitochimic care previne instalarea anumitor forme de cancer, printre care şi cancerul de prostată, şi asigură o bună funcţionare a sistemului cardiovascular.

Atenţie! În cazul în care aveţi un stomac sensibil, curăţaţi coaja caiselor înainte de a le consuma.

O caisă conţine circa 0,009 gr. grăsimi saturate şi 0,087 gr. grăsimi nesaturate, ceea ce este foarte puţin şi face din acest fruct un aliat ideal în curele de slăbire. De asemenea, o caisă proaspătă conţine numai 17 calorii, este dulce, aromată şi săţioasă, deci poate înlocui cu succes o ciocolată sau o prăjitură bogate în calorii şi grăsimi nesănătoase.

Caisele sunt bogate în vitamina A, excelentă pentru pielea noastră! Această vitamină ne pregăteşte pielea pentru soare şi o protejează de agresiunile zilnice în mod natural. Puteți să profitați de beneficiile caiselor asupra pielii atât prin consumul intern cât și prin diverse măști de frumusețe.

Conţinutul crescut de betacaroten este foarte important deoarece scade nivelul de colesterol rău din sânge şi protejează astfel inima, vitamina A menţine o vedere bună şi puterile sale antioxidante protejează de acţiunea radicalilor liberi care pot afecta ţesuturile şi celulele corpului.

Caisele consumate în mod frecvent ajută la eliminarea toxinelor din organism, combat astenia şi stările depresive, stopează pierderile de memorie datorită conţinutului ridicat de fosfor, tratează insomnia şi luptă împotriva infecţiilor din organism.