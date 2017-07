Festival Turcesc, în weekend, la Ploiești

După Bucureşti, Iaşi şi Cluj, "Festivalul Turcesc", un spectacol unic în România, urmează să sosească şi la Ploieşti.

Fundatia Lumina, Scoala Internationala Spectrum Ploiesti si Primaria Ploiesti, va invita in perioada 21-23 iulie, in parcarea Grivitei de langa Palatul Culturii din Ploiesti, la un eveniment unic in Romania: Festivalul Multiculturalității și Festivalul Turcesc, doua proiecte de mare succes ce aduc muzică, dansuri și tradiții de pretutindeni.

Vă așteaptă reprezentații artistice și standuri în care participanți din mai multe țări vor expune costume, obiecte și mâncăruri tradiționale, arătând bogăția culturală a lumii în care trăim.

Festivalul Turcesc se află la prima ediţie la Ploieşti şi se va desfăşura în perioada 21-23 iulie 2017, în intervalul orar 10:00-20:00.