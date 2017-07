Producătorul "Game of Thrones" pregăteşte un nou serial

Autoarea nigeriană Nnedi Okorafor a anunţat pe 10 iulie că HBO va transforma cartea sa "Who Fears Death" într-un serial de excepţie, iar Martin a confirmat că va fi producătorul executiv, scrie BM.

"Nimic ca Who Fears Death nu este pe TV în acest moment şi dacă pot să ajut, oricât de puţin, să duc această carte pe micul ecran atunci voi fi fericit", a declarat Martin.

Publicată în 2010, cartea a fost nominalizată la premiul Nebula, emblematic pentru comunitatea Science Fiction. Titlul "Who Fears Death" este traducerea personajului principal (Onyesonwu), iar acţiunea are loc în regatul mitic "Kingdom of Rivers", casa oamenilor Nuru şi Okeke. Okeke au culoarea nopţii şi au fost creaţi de o zieţă. Aceştia sunt creativi şi inventivi, iar asta le-a permis să devină independeţi şi să avanseze foarte mult din punct de vedere tehnologic. Zeiţa s-a supărat şi a creat poporul Nuru, de culoarea soarelui, care îi cuceresc pe Okeke şi îi înrobesc, drept pedeapsă. Ceea ce urmează este un genocid în care violul este folosit ca o armă de război, dând naştere unui nou popor numit Ewu, care sunt de culoare deşertului şi sunt foarte violenţi din cauza modului în care au fost concepuţi,scrie Business Magazin.

Personajul principal, Onyesonwu, este un Ewu care se luptă să scape de această povară şi vedem eforturile ei de a-şi descoperi puterile magice. Destinul ei este să schimbe lumea în care trăieşte.