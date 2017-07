Parc Aventura Braşov, ideal pentru a va depasi limitele!!!

Parcul de aventură este o activitate sportivă şi recreativă în aer liber, un mod foarte plăcut de a petrece timpul liber cu familia şi cu prietenii. În ultima vreme, având în vedere cererea şi iubitorii acestor actvităţi, parcurile de acest gen s-au înmulţit şi în România. Parc Aventura este o parcela de padure la marginea Brasovului, unde au fost construite mai multe trasee suspendate intre copaci. Treci de la un copac la altul pe cabluri, prin diverse “butoaie” suspendate, faci echilibristica, cobori cu tiroliana, te lansezi cu franghia si imediat te prinzi de o scara de plasa pe care trebuie sa te cateri pentru a trece mai departe. Este un sentiment interesant, insa traseele mai complexe iti solicita mult fizicul. Daca cele mai simple sunt mai mult de echilibristica, traseele complicate solicita si forta.

Parc Aventura Braşov este prezentat cel mai mare parc de distracţie activă din România şi din Europa de Est. A fost deschis într-un cadru natural în mijlocul a 2,5 hectare de pădure, cu 80 copaci, 92 platforme, 100 jocuri, 692 metri de tiroliene. Dispune de 15 trasee de dificultate progresivă. Fiecare participant la aventură primeste un echipament de securitate cu două carabiniere, care trebuie folosite în permanenta pentru siguranţă.

Inainte de a pleca la drum, unul dintre angajati iti va tine un scurt training despre cum sa te asiguri si ce elemente vei intalni pe trasee. Ai grija, poti fi dat afara din parc daca nu respecti regulile lor: daca iti desprinzi ambele carabiniere in acelasi timp, fara sa fii asigurat de nimic altceva, vei fi fluierat de unul dintre operatorii de la sol, iar la o a doua abatere - eliminat direct. Nu-i de joaca, viata chiar iti e pusa in pericol si organizatorii nu-si asuma astfel de riscuri, mai ales daca nu respecti regulamentul lor, afisat si la intrarea in parc. In cazul in care obosesti sau intri in panica si vrei sa abandonezi, unul dintre angajati te va ajuta sa parasesti aventura - coborand fie pe scara de urgenta, fie, daca iti permite traseul, cu ajutorul unei tiroliene.

Fiecare traseu are un anumit nivel de dificultate, care este simbolizat de o culoare specifica:

4 trasee mov pentru copiii sub 8 ani; traseele mov au un sistem de securitate fără manipularea carabinierelor, pentru maximum de siguranţă;

3 trasee galbene pentru copiii de la 8 ani împliniţi şi pentru începători; traseele galbene nu depasesc o înălţime de trei metri;

3 trasee verzi care sunt uşoare, unde vă puteţi obişnui cu înălţimea jocurilor; pe traseele verzi înălţimea jocurilor nu depăşeşte şase metri;

2 trasee albastre care sunt de dificultate medie, considerate a fi cele mai plăcute, fiind nici prea uşoare şi nici prea grele, ci atât cât să fie distractive;

2 trasee rosii şi 1 traseu negru care cer deja energie, forţă şi tehnică; pe aceste trasee avem parte de adrenalină la maxim. Pe acestea au voie persoanele peste 14 ani, respectiv 16. Cea mai mare înălţime poate fi atinsă pe traseul negru, adică 20 de metri.

La Parc Aventura Braşov găsiţi şi "Marea Tiroliana peste Lac" - lungime dus 307 de metri, lungime întoarcere 200 de metri. Se traversează lacul într-un mod... suspendat. De asemenea, puteţi practica "Inchide ochii şi sari" - joc independent, urcare pe scara de la sol, la înălţimea de 16 metri, de unde săriţi în gol.

Teoretic, daca respecti tot instructajul, nu poti sa patesti mare lucru, insa micile accidente si mai ales zgarieturi sunt posibile oricand. Cel mai bine ar fi sa abordezi traseul cu pantaloni lungi.

Echipamentul imprumutat este pentru o perioada de 3 ore consecutive. Odata echipati, trebuie sa ramaneti in incinta parcului. Returnarea echipamentului este definitiva. In timpul celor 3 ore puteti sa parcurgeti diferite trasee (mai mult sau mai putin dificile). Durata traseelor variaza intre 15 min. si 1 ora, in functie de gradul de dificultate, de numarul celorlalti participanti si de agilitatea dumneavoastra. Preturile variaza de la 30 la 45 de lei, in functie de varsta si numarul de oameni care participa la aventura. Daca doriti sa ramaneti peste cele 3 ore consecutive, exista posibilatea de achitare a unei ore suplimentare.