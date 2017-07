Cele mai frumoase locuri de vizitat în Bucovina

Bucovina este o regiune istorică a României extrem de bogată cultural, istoric și din punct de vedere al tradițiilor. De asemenea, regiunea se bucură de peisaje naturale excepționale și zone cu obiective turistice apreciate de turiștii de pretutindeni. Motive pentru a vizita Bucovina ai dacă eşti amator de istorie, cultură, îţi place mâncarea bună şi vrei să te relaxezi în mijlocul naturii, în mijlocul unor peisaje dosebite. Din fericire, sunt multe alte locuri din România cu aceste puncte forte, dar Bucovina are, “doar ale ei”, mănăstirile şi bisericile care au făcut-o celebră în toată lumea. În Bucovina, istoria se îmbină cu legenda, în cadrul unei civilizații vechi și cu un folclor aparte.

Mânăstirea Putna

Prima ctitorie a Voievodului Ştefan cel Mare, Mănăstirea Putna a fost sorocită loc de odihnă veşnică pentru domnitor şi familia sa. Zidirea a început la un an după cucerirea cetăţii Chilia, în vara anului 1466. De-a lungul timpului, mânăstirea a fost supusă mai multor lucrări de reconstruire, dar rămâne în continuare una dintre cele mai frumoase locuri de vizitat în Bucovina. Turnul Tezaurului, constuit în anul 1481, este singura clădire rămasă încă de pe vremea marelui voievod Ştefan cel Mare, în interiorul turnului fiind adăpostite bogăţiile mânăstirii.



Manastirea Voronet

Construita de Stefan cel Mare in 1488, Voronet este, probabil, cea mai cunoscuta manastire din Romania. Si asta datorita celebrului “albastru de Voronet”, culoarea unica cu care sunt pictati peretii acesteia. Legenda spune ca manastirea a fost ctitorita de Stefan dupa o vizita la calugarul Daniil Sihastrul, care i-a spus sa nu predea tara turcilor iar daca va izbandi in lupta cu acestia, sa ridice o manastire in numele Sfantului Gheorghe.

Picturile exterioare (realizate de teologul Grigore Rosca) sunt absolut fabuloase: compozitii unice, stralucitoare, teme de mare impact, originale si inspirate inclusiv din traditiile locurilor (apar, de pilda, instrumente muzicale moldovenesti, precum cobza sau buciumul).

Albastrul de Voronet, culoare ce face parte din cromatica bucovineana aparte (alaturi de alte culori precum albul de Humor, ocrul, galbenul, ruginiul etc) isi pastreaza de circa 500 de ani misterul compozitiei. Nuanta vie, care, in bataia soarelui, straluceste incredibil la atat de multa vreme de la aplicarea ei, a devenit celebra. Iar una dintre explicatiile-legenda pentru care aceasta culoare este unica ar fi ca pictorilor bisericii li se trimiteau cantitati uriase de tuica, pentru a lucra mai cu spor. Cum acestea nu puteau fi consumate in totalitate, se spune ca amestecul culorilor lor n-ar fi strain de calitatile “artistice” ale prunelor.

Astazi, manastirea face parte din patrimoniul UNESCO.



Manastirea Humor

Logofatul Toader Bubuiog se face “vinovat”de construirea acestei manastiri, in anul 1530, prin urmare ctitoria fiind cumva particulara, deoarece Bubuiog nu era un conducator. Purtand hramul Adormirea Maicii Domnului, Humor a fost fortificata in 1641 de catre Vasile Lupu, care a construit ziduri de jur-imprejur. Biserica are peretii exteriori pictati iar frescele din interior sunt realizate in stilul celorlalte manastiri bucovinene, precum Voronet, Arbore, Moldovita sau Sucevita.



Manastirea Moldovita

Moldovita a fost construita in 1532 de catre Petru Rares, fiul lui Stefan cel Mare, si a fost pictata in anul 1537, atat in interior cat si in exterior. Fresca de pe peretele sudic este conservata foarte bine. Am remarcat de la bun inceput ca maicile care traiesc aici sunt excelenti ghizi pentru grupurile de turisti straini – o nota foarte buna in contextul turistic. Manastirea e cocheta si dichisita, apropierea bisericii de chiliile pline de flori dand o nota aparte. In curtea interioara exista inclusiv o statuie a lui Petru Rares.



Manastirea Sucevita

Nu poti vedea Moldovita fara sa-i vezi “sora” aflata oarecum in apropiere. Sucevita e o manastire cu circa 50 de ani mai tanara, fiind construita in 1583 de catre Irimia, Simion si Gheorghe Movila, primul devenind conducator al Moldovei la scurt timp dupa ridicarea edificiului monahal. Este una dintre ultimele biserici pictate la exterior, face parte din patrimoniul UNESCO, e impunatoare si eleganta si delecteaza ochiul vizitatorului cu o culoare specifica, nu atat de celebra ca albastrul de Voronet, dar cu siguranta incantatoare: verdele, simbol al Duhului Sfant.



Chilia lui Daniil Sihastrul

Chilia săpată în stâncă a lui Daniil Sihastrul, sfetnicul lui Ştefan cel Mare. Umila chilie a lui Daniil Sihastrul este situată la a aproximativ 1,2 kilometri de mănăstirea Putna. Calugarul si sfantul Daniil a ales intr-un moment al vietii sa se retraga pe malul paraului Viteul, din satul Putna de azi, pentru a duce o viata inchinata Domnului, in sihastrie, vreme de 20 de ani. El a gasit aici o stanca in care a cioplit cu rabdare o mica incapere, un paraclis, devenit apoi, loc vizitat de multi credinciosi care veneau sa-I ceara sfatul si sa fie izbavizi de suferinte. Dupa moarta sa (nu este cunoscut anul), Daniil a fost ingropat in pronaosul manastirii Voronet. La manastirea Putna vei putea vedea o parte din moastele lui: un deget in argint impodobit cu 11 margaritare si un granat.

Nu te astepta sa gasesti mai mult decat o chilie, in care vei intalni un calugar care se roaga. Amplasamentul ei este insa, spectaculos, iar imprejurimile indeamna spre pace spirituala si relaxare totala.



Stațiunea Vatra Dornei

Este unul dintre cele mai frumoase locuri de vizitat în Bucovina. Situarea sa într-o zonă montană, la o înălţime de circa 800 de metri, a făcut ca Vatra Dornei să devină cunoscută ca staţiune pentru practicarea sporturilor de iarnă, dar şi ca staţiune balneară.

Pentru cei care îşi doresc o vacanţă activă, staţiunea Vatra Dornei dispune de multiple posibilităţi de petrecere a timpului liber: drumeţii, plimbări la mănăstirile din Bucovina, pescuit pe râul Bistriţa.



Muzeul Satului Bucovinean

Muzeul Satului Bucovinean este un muzeu în aer liber, înființat în anii 1970, care pune în valoare patrimoniul Bucovinei. Acesta dispune de un număr de peste 30 de exponate, de la case tradiționale din lemn și alte elemente gospodărești, la ateliere meșteșugărești și construcții ale comunității. Muzeul Satului Bucovinean, ale cărei uliţe “te conduc” înapoi în timp, pe vremea când locuinţele erau din lemn sau chirpici, geamurile erau minuscule şi nimeni nu anticipa măcar apariţia termopanelor. Alături de gospodării, anexe şi ateliere, în “vatra satului” din Muzeul Satului Bucovinean se regăsesc biserica şi clopotniţa din satul Vama, datând din 1783. Muzeul are forma unui sat bucovinean tradițional autentic. Excelenta este organizarea interioara a caselor, care reda perfect modul in care se traieste la tara in aceasta zona, de la mobilier la cuptoare, de la textilele de interior la piesele de port popular. In plus, in case sunt redate in mod plastic ritualuri in stil bucovinean: botezul si inmormantarea.

In concluzie, o incursiune de calitate in lumea satului bucovinean si un obiectiv turistic pe care nu ai voie sa-l ratezi cand te afli pe drumuri sucevene.



Castelul Dracula

Castelul Dracula se află la câțiva kilometri de Vatra Dornei și este o clădire medievală unde se zice că ar fi trăit Dracula. Clădirea se află în comuna Piatra Fântânele, cu acces prin pasul Tihuța și aici se poate vizita cripta în care se găsesc rămășițele acestuia și alte obiecte din acea vreme.



Cetatea de Scaun a Sucevei

Acesta e un obiectiv care, in alta tara, ar fi fost de mult o atractie de senzatie. Din pacate, in Romania, lipsa de fonduri si de interes, a facut ca abia in 2012 cetatea de scaun a domnitorilor Moldovei sa intre intr-un amplu proces de restauratie. Cetatea Sucevei face parte din sistemul de fortificații construit în zona Moldovei, în trecut, rămânând o dovadă a bătăliilor care au avut loc în Moldova. Cetatea a fost construită de Petru I Mușat, a fost fortificată de Ștefan cel Mare și distrusă de Dumitrașcu Cantacuzino. În prezent, aceasta este inclusă pe lista monumentelor istorice din județul Suceava.

Avariata (in special in 1497, dupa atacul polonezului Ioan Albert), cutremurata (in timpul lui Duca Voda – 1678-1683), ruinata, cetatea a intrat in uitare pana la inceputul secolului XX, cand arhitectul austriac Karl A. Romstorfer a repus pe… ziduri acest edificiu istoric. Din pacate, nimeni nu avea sa o faca dupa el.

Întâlnită şi sub denumirea de Cetatea Sucevei, este o cetate medievală aflată la marginea de est a oraşului Suceava, ea fiind şi una dintre cele mai frumoase locuri de vizitat în Bucovina.



Pietrele Doamnei

Orice traseu ar alege turistul ce se abate prin Ţara de Sus, întâlnirea cu rezervaţia Pietrele Doamnei, una dintre cele mai spectaculoase din Carpaţi, este surprinzătoare chiar şi pentru un bun cunoscător al munţilor. Aparent inaccesibile, Pietrele Doamnei au fost escaladate pentru prima dată în 1921. Peisajul rezervaţiei adăposteşte o floră foarte bogată, care se compune mai ales din plante ocrotite de lege. Şi acestea rămân unele dintre cele mai frumoase locuri de vizitat în Bucovina.



Salina Cacica

Are o vechime de peste 200 de ani, arheologii concluzionând că aici este una dintre cele mai vechi exploatări de sare recristalizată din saramură din Europa. Face parte din cele mai frumoase locuri de vizitat în Bucovina, deoarece în această salină au fost amenajate adevărate opere de artă.

La o adâncime de 21 de metri se află o Capelă romano - catolică, care a fost construită pentru mineri. La o adâncime de 35 de metri, sculptată direct în stânca de sare, este Capela ortodoxă, precum şi Lacul Sărat, care a fost săpat manual de mineri. În trecut pe acest lac se puteau face plimbări cu pluta. Prin galeriile săpate manual, fără utilaje, ale salinei Cacica se ajunge la adâncimea de 44 m, în Grota Piticilor şi în Sala de Bal, unde acum se poate juca fotbal. După ce cobori scările destul de abrupte care te îmtâmpină încă de la intrare, ajungi în capela Sfintei Varvara, protectoarea minerilor, unde ţin slujbe preoţii a trei confesiuni.

Dacă ai ajuns la Cacica, vizitează şi Catedrala romano-catolică Adormirea Maicii Domnului, este vis-a-vis de curtea salinei. Sfinţită în 1904, Catedrala ridicată în stil gotic se remarcă prin vitraliile lucrate cu praf de aur şi icoana făcătoare de minuni a Fecioarei Maria. Satul Marginea, cu ceramica sa neagră sau gri este unul dintre locurile pe care nu ar trebui să le ocoleşti în Bucovina. Ceramica neagră din Marginea este produsă după metode din vremea dacilor, iar faima sa a depăşit graniţele României. Marginea este situată la 43 de kilometri nord de Gura Humorului.



Muzeul Oului

De fapt, sunt două muzee dedicate acestui obiect delicat transformat de mâini dibace în adevărate opere de artă, oul încondeiat. Cel de la Vama aparţine prof. Letiţia Orşivschi, iar colecţia sa depăşeşte 3.000 de ouă încondeiate. Vei trai o experienta extraordinara, alaturi de o artista populara care iti va fi aproape o ora ghid in lumea magica a unui obiect despre care Constantin Brancusi spunea ca “este mama tuturor formelor”: oul.

Letitia Orsivschi a strans in cele doua camere ale muzeului (inaugurat acum 7 ani) peste 3000 de oua intr-o colectie fantastica, a carei poveste ti-o va spune cu pasiune. Oua din toate colturile lumii, de pe toate continentele, impodobite, incondeiate, lucrate in toate chipurile… oua de toate felurile, de la cele mai mic pana la giganticele oua de strut. Pe langa acestea, colectii de oua bucovinene, unele vechi de 50 de ani (din colectia familiei), toate purtand girul unui mestesug local care dureaza de secole si care induce o simbolistica puternica, religioasa sau laica, in functie de modelul ales pentru impodobire. La finalul vizitei poti cumpara oua impodobite – amintirea perfecta a unei vizite in Bucovina.