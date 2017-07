Distracție la marginea Bucureștiului

La marginea Bucureștiului sunt 12 parcuri de distracții, cu tentanții pentru toate gusturile: de la tobogane cu apă, până la tiroliene. Drept urmare, sute de copii, însoțiți de părinți, pleacă să caute aventura, însă constată că doar în unele locuri poți să ajungi și cu mijloacele de transport în comun. Cel mai apropiat parc de aventură este în Cernica, la 15 km de București. Mijloacele de transport în comun ajung doar până la ieșirea din Pantelimon, așa că dacă nu aveți mașină o să mergeți pe jos câțiva kilometri. Distracția cea mai mare este pe malul lacului Cernica, unde sunt amenajate trasee suspendate prin copaci.

In parcul de aventura din padurea Cernica, poti sa incerci si senzatii extreme pe o tiroliana lunga de peste 400 de metri deasupra lacului. Daca nu esti un impatimit al sporturilor extreme exista si o zona de gratare amenajata sau poti sa te relaxezi la o partida de pescuit pe mal. Traversarea lacului dureaza cateva zeci de secunde. Privelistea e minunata, insa realizezi asta abia la intoarcere dupa ce te obisnuiesti cu viteza. Cei care au suficient curaj trebuie sa plateasca un bilet de 20 de lei. Pentru cei cu frica de inaltime sau pentru copiii de peste 5 ani sunt si trasee mai joase cu grade diferite de dificultate. Acestea costa intre 30 si 50 de lei.

Parcul este deschis in fiecare zi pana la ora 19. In cursul saptamanii intrarea este libera, iar in weekend se achita o taxa de agrement de 5 lei, in care intra si curatenia locului.

Daca vreti sa va relaxati la o partida de calarie, trebuie sa mergeti spre padurea de la Balotesti. Intins pe o suprafata de cateva hectare, un alt parc de aventura va asteapta sa incercati experiente inedite.

Nu este singura tentatie. Pentru 10 lei, puteti sa intrati in pielea lui Robin Hood si sa va incercati indemanarea la trasul cu arcul. Instructorii spun ca secretul e in respiratie. Pentru cei care vin cu gasca, organizatorii au pregatit si un teren de paintball, cu costume speciale si ochelari care nu se aburesc. In functie de durata jocului, pretul variaza intre 30 si 50 de lei.

Intrarea in parc este libera insa nu puteti sa va aduceti mancarea de acasa. Exista totusi si un restaurant. Si in acest parc va puteti cocota prin copaci si chiar sa petreceti noapte in ei. Va asteapta mai multe casute construite la inaltime, iar camerele sunt dotate ca la hotel. Costa 290 de lei pe noapte.

Tot aproape de Capitala au fost deschise mai multe ferme in care copiii se pot familiariza cu animale domestice, pot mangaia iepurasi, calari ponei sau hrani caprite. La una dintre acestea accesul este facil, pentru ca este in Pantelimon. In jurul Capitalei s-au deschis mai multe zone de agrement in care atat copiii cat si adultii pot sa se distreze macar o zi.