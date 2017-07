Veste tristă pentru fanii trupei Iris

Solistul Cristi Minculescu, chitaristul Valter Popa şi basistul Doru Borobeică părăsesc grupul Iris la finalul lunii august, a confirmat pentru News.ro toboşarul şi fondatorul trupei, Nelu Dumitrescu, care a declarat că formaţia merge mai departe, într-o nouă formulă „extraordinară“, şi va lansa noi piese începând cu luna septembrie.

Contactat telefonic, Nelu Dumitrescu a declarat pentru News.ro că va continua sub numele Iris cu Relu Marin (clape) şi cu alţi artişti pe care îi va anunţa în curând. ”Eu m-am tratat de cancer timp de şapte luni. După ce am venit din spital, mi-au întors spatele. Aşa se întâmplă de un an. În timpul ăsta, el (Cristi Minculescu, n.r.) i-a convins pe ceilalţi doi, Valter Popa şi Doru Borobeică, să îşi facă drumul lor. Eu o sa rămân cu Relu Marin”, a explicat Nelu Dumitrescu.

El a precizat că în luna august se încheie contractul pe care Minculescu l-a semnat cu Iris şi că, din acel moment, fiecare va începe alte proiecte. ”La o vârstă înaintată, nu te mai poţi juca. Eşti în linie dreaptă. Este treaba lor. O să spună că nu ne mai înţelegem muzical”. Contractul muzicienilor se încheie pe 26 august, când Cristi Minculescu & Iris vor concerta la Zalău.

”O să vin cu altă formulă, pe care o să o anunţ săptămâna viitoare. Este o formulă extraordinară şi avem deja cântări stabilite pentru septembrie şi octombrie”.