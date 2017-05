De ce iubește prințul Charles Transilvania. Românii habar n-au

Prințul Charles al Marii Britanii a vizitat pentru prima dată orașul Cluj-Napoca pentru a primi un titlu onorific iar discursul său la primirea acestuia arată de ce Transilvania e unică în lume – iar românii habar nu au ce au în ogradă.

“Vor fi 20 de ani de la prima mea vizită în România, anul viitor”, a spus el în debutul discursului în care a acceptat titlul de Doctor Honoris Causa al universității “Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca. “Între timp am putut vizita și alte zone, dar acea primă vizită a lăsat asupra mea o amprentă de neșters. Am văzut peisaje împădurite, încă îngrijite de micile comunități de fermieri ce le-au creat, și o extraordinară continuitate culturală: în multe sate numele de familie sunt asociate istoric cu aceste locuri, aceleași familii au avut grijă de aceste pământuri timp de sute de ani”.

“Pot doar spune că de atunci am început să prețuiesc aceste peisaje și comunități tot mai mult. E rar, poate unic în Europa, să vezi peisaje bine păstrate și productive la o asemenea proporție. Am fost uimit să văd pajiștile bogate, inclusiv în fluturi, cu peste 200 de specii comparativ cu doar 40 în Marea Britanie, nevertebrate și vertebrate – aceste specii toate indică o bună sănătate ecologică a acestor peisaje. Și totuși sunt și foarte productive. Studii ale UE arată că micile ferme din România sunt de două ori mai productive la hectar decât marile ferme. Totuși au nevoie de ajutor pentru ceea ce produc, și conexiuni potrivite la piață. Având în vedere o abordare integrată către dezvoltarea rurală, aceste probleme pot fi rezolvate, și dacă vor fi rezolvate comunitățile vor continua să prospere și să protejeze agricultura prietenoasă cu sălbăticimea. Toți, în lumea largă, avem multe de învățat de la agricultura din Transilvania. Are importanță economică și ecologică, dar și spirituală. Contează, în această lume cinică obsedată de eficiență și convenabilitate? Da, contează. Pentru că în final în aceste peisaje omul trăiește în armonie cu natura. O armonie care a fost pierdută cu larghețe în mare parte din Europa, și cu rezultate dezastruoase pentru mediul nostru. Aici omul produce hrană într-un mod cu adevărat sustenabil, fără a distruge natura ori a lupta împotriva ei, ci în parteneriat cu ea. E o temă importantă pe care am încercat s-o dezvolt pentru mulți ani, împotriva unui cor de sceptici. Totuși, s-ar părea că placa se întoarce: tot mai mulți oameni constată că acum costurile industrializării peisajelor și producției de hrană, cu pierderea capitalului natural care ne susține pe toți, câștigurile pe termen scurt vor fi urmate de colapsul sistemelor naturale, iar pe termen lung e un colaps care poate fi deja văzut. În contrast, peisajele transilvănene cultivate oferă un model de trăire sustenabilă, producție de hrană și conservare a biodiversității”.

Citește continuarea pe actualdecluj.ro