Drumul turistic din Prahova care arată ca după bombardament. Șoferii plătesc o taxă de 10 lei. FOTO

Un drum folosit de turiști mai ales în weekend a devenit impracticabil. Este vorba de drumul din Bușteni până la Gura Diham (DC 132).

Un cititor ne-a trimis fotografiile alăturate împreună cu următorul mesaj:

”Va rog sa ma credeti ca asa ceva nu am mai vazut. Cred ca si tancurile ar avea probleme. Este ca dupa apocalipsa. Si cireasa de pe tort...10 ron/zi per masina ca taxa de ecologizare. I-am spus tipului care incasa ca tupeu mai mare n-am vazut. 5 km se fac in 20 de minute si e musai sa ai ceva driving skills. Pacat de peisaj. Tara faina, ne batem joc de ea” a fost mesajul cititorului observatorulph.ro.

Autoritățile județene susțin că acest drum va fi modernizat în acest an. În luna martie, consilierii județeni au aprobat acordarea sumei de 3,6 milioane de lei pentru reabilitare, însă până la această dată nu se cunoaște un termen limită pentru începerea lucrărilor de asfaltare.