„Bucurie în mişcare” la Ploiești. Programul complet al festivalului

Cea mai mare campanie de promovare a mișcării de masă din România vine la Ploiești! În zilele de 19, 20 și și 21 mai, toți locuitorii din Ploieşti sunt invitați la distracție în aer liber, jocuri, concursuri și multe premii, în Parcul Tineretului (parcul Sălii Sporturilor).

Vă prezentăm agenda oficială a evenimentului:

VINERI, 19 MAI, ORELE 15.00- 20.30

PE SCENĂ:

ZUMBA PENTRU COPII INTERACTIV (ZUMBA CU ANCUTA) orele 15.00-16.00

DEMONSTRAȚIE DANSURI PENTRU COPII/ ADOLSCENȚI (JUST DANCE SCHOOL BY RALUCA ESTAN) - orele 16.00-16.30

DEMONSTRAȚIE DANS CLASIC ȘI MODERN PENTRU COPII (ȘCOALA HAPPY STEP) orele 16.30-16.45

PROGRAM ANSAMBLU „CA LA NOI IN PRAHOVA” – orele 16.45- 17.00

DEMONSTRAȚIE TAI CHI – orele 17.00 – 18.00

ZUMBA FITNNESS INTERACTIV – pentru adulti (ZUMBA CU ANCUTA) - orele 18.30-20.00

ATELIERE ȘI DEMONSTRAȚII:

NIRVANA FITNESS INTERACTIV (FITNESS CU NICO) orele 17.00 – 18.00

ATELIER DINAMIC KIDS orele 15.00 – 17.00

DEMONSTRAȚIE JUDO orele 15.30 – 16.30

DEMONSTRAȚIE PATINAJ VITEZA – CSM PLOIESTI orele 16.00 - 18.00

JOCURI SI CONCURSURI:

MECI BASCHET FOTOLII RULANTE (ASOCIAȚIA ROȚILE SCHIMBĂRII) – orele 17.00 – 18.00

BADMINTON – pe toata perioada festivalului

FOTBAL TARGET – pe toata perioada festivalului

SLOW BIKING – pe toata perioada festivalului

TIR CU ARCUL CU VENTUZE – pe toata perioada festivalului

JOCURILE COPILARIEI – pe toata perioada festivalului

BASKET BABY(BASCHET PENTRU COPII) – pe toata perioada festivalului

POPICE – pe toata perioada festivalului

LIMBO DANCE – pe toata perioada festivalului

CONCURS DE SARITURI IN SACI – pe toata perioada festivalului

SKI PE ASFALT – pe toata perioada festivalului

DIVERSE STAFETE – pe toata perioada festivalului

BASCHET ( ÎN MĂSURA ÎN CARE SE CONSTITUIE ECHIPE) – pe toata perioada festivalului

VOLEI ( ÎN MĂSURA ÎN CARE SE CONSTITUIE ECHIPE) – pe toata perioada festivalului

SÂMBĂTĂ, 20 MAI, ORELE 8.30-21.00

PE SCENĂ:

ÎNCĂLZIRE ÎNAINTE DE CROS INTERACTIVĂ (FITNESS CU NICO) – orele 9.00 – 9.30

DEMONSTRAȚII INTERACTIVE FITNESS (FITNNESS CU NICO) – orele 10.00 – 13.30

-FREESTYLER;

-SUPER JUMP (TRAMBULINE);

-STEP

PROGRAM DIAFUN (TEATRU, DANS, MUZICA) orele 13.30 - 15.00

DEMONSTRATIE TAI-CHI orele 15.00 – 15.30

DEMONSTRAȚII ZUMBA (ZUMBA CU ANCUTA) – orele 16.00 – 17.00; 18.30 -19.30

-ZUMBA FITNNESS;

-STRONG BY ZUMBA

-SENTAO ZUMBA

PROGRAM PALATUL COPIILOR PLOIEȘTI – DANS MODERN, DANS POPULAR, BALET orele 17.00- 18.30

DANS LATINO ( WELLNESS FITCLUB PLOIEȘTI- LATIN LOVE SCHOOL) orele 19.30 – 20.30

ATELIERE ȘI DEMONSTRAȚII:

ATELIER TENIS ( S& F TENIS CLUB) orele 12.30 – 15.00

DEMONSTRAȚIE PATINAJ VITEZĂ CSM PLOIESTI orele 9.00 – 11.00

ATELIER DINAMIC KIDS orele 12.30 – 19.00

DEMONSTRATIE PATINAJ VITEZĂ PETROLUL PLOIESTI orele 15.00 - 16.00

DEMONSTRATIE BOX orele 16.00 – 17.00

ATELIER PALATUL COPIILOR ( ATELIERUL FANTEZIEI- CONFECTIONARE OBIECTE DIN MATERIALE NECONVENTIONALE) – orele 12.00 – 14.00

DEMONSTRATII TAI CHI – orele 12.00 – 19.00

JOCURI SI CONCURSURI:

INSCRIERI CROS – orele 8.30 – 9.00

CROSUL BUCURIE ÎN MIȘCARE orele 9.30 – 12.00 (startul se dă succesiv, pentru diversele categorii)

FOTBAL (TEREN DE MINIFOTBAL) orele 12.00 – 15.00

MECI BASCHET ( SAVLAR) orele 14.00 – 15.00

BADMINTON – pe toata perioada festivalului

FOTBAL TARGET – pe toata perioada festivalului

SLOW BIKING – pe toata perioada festivalului

TIR CU ARCUL CU VENTUZE – pe toata perioada festivalului

JOCURILE COPILARIEI – pe toata perioada festivalului

BASKET BABY(BASCHET PENTRU COPII) – pe toata perioada festivalului

POPICE – pe toata perioada festivalului

LIMBO DANCE – pe toata perioada festivalului

CONCURS DE SARITURI IN SACI – pe toata perioada festivalului

SKI PE ASFALT – pe toata perioada festivalului

BASCHET ( ÎN MĂSURA ÎN CARE SE CONSTITUIE ECHIPE) – pe toata perioada festivalului

VOLEI ( ÎN MĂSURA ÎN CARE SE CONSTITUIE ECHIPE) – pe toata perioada festivalului

DUMINICĂ, 21 MAI, ORELE 8.30-20.30

PE SCENĂ:

PROGRAM MUZICAL PENTRU COPII (CLUBUL ARTIST) orele 10.30 -11.45

AEROBIC INTERACTIV - LUIZA IONESCU orele 12.00 – 13.00

PROGRAM GLAMOUR DANCE orele 13.00 – 13.30

PROGRAM FITNNESS ( FITNESS CU NICO) 14.30 – 16.00

REPREZENTAȚII DANS MODERN FABIS DANCERS orele 16.00 – 17.00

PROGRAM PALATUL COPIILOR PLOIEȘTI – DANS MODERN, DANS POPULAR, BALET

PROGRAM PALATUL COPIILOR PLOIEȘTI – DANS MODERN, DANS POPULAR, BALET

DEMONSTRATIE TAI CHI orele 18.30 – 19.00

ATELIERE ȘI DEMONSTRAȚII:

BAZARUL COPIILOR – SCHIMB D E JUCĂRII orele 10.00 – 14.00

ALELIERUL ZÂNELOR (JCI PRAHOVA)- CONFECȚIONARE CASUȚE DIN MATERIALE RECICLABILE) orele 12.00 – 16.00

ATELIER TENIS ( S&F TENIS CLUB) orele 12.00 – 14.30

ATELIER DINAMIC KIDS orele 12.30 – 18.30

DEMONSTRATIE BOX orele 9.00 – 10.00

ATELIER PALATUL COPIILOR ( ATELIERUL FANTEZIEI- CONFECTIONARE OBIECTE DIN MATERIALE NECONVENTIONALE) orele 10.00 – 12.00

PALATUL COPIILOR – DEMONSTRAȚIE CARTURI orele 15.00 – 18.00

DEMONSTRATII CS DINAMO VICTORIA PLOIESTI ( KICK BOXING,MMA,KARATE,UNIFIGHT) – orele 11.00 – 18.00

JOCURI SI CONCURSURI:

FOTBAL (TEREN DE MINIFOTBAL) – orele 12.00 – 15.00 (inclusiv meci echip FC PETROLUL PLOIESTI (fosti si actuli jucatori) – echipa presei, echipa copii

BADMINTON – pe toata perioada festivalului

FOTBAL TARGET – pe toata perioada festivalului

SLOW BIKING – pe toata perioada festivalului

TIR CU ARCUL CU VENTUZE – pe toata perioada festivalului

JOCURILE COPILARIEI – pe toata perioada festivalului

BASKET BABY(BASCHET PENTRU COPII) – pe toata perioada festivalului

POPICE – pe toata perioada festivalului

LIMBO DANCE – pe toata perioada festivalului

CONCURS DE SARITURI IN SACI – pe toata perioada festivalului

SKI PE ASFALT – pe toata perioada festivalului

BASCHET ( ÎN MĂSURA ÎN CARE SE CONSTITUIE ECHIPE) – pe toata perioada festivalului

VOLEI ( ÎN MĂSURA ÎN CARE SE CONSTITUIE ECHIPE) – pe toata perioada festivalului

