Cel mai scurt drum București – Grecia (Thassos). Are doar 580 km

Cel mai scurt drum din București în Thassos are 580 de kilometri, distanță măsurată din Piața Unirii până la urcarea pe ferryboat la Keramoti.

Sfaturi: În primul rând luați-vă o hartă a Bulgariei (noi am găsit într-o benzinărie în Giurgiu cu 18 lei) pentru că GPS-ul este un instrument minunat cu excepția cazurilor în care se blochează timp de câteva secunde exact când urmează o intersecție importantă. În al doilea rând, înainte să plecați, învățați alfabetul chirilic pentru că majoritatea indicatoarelor sunt scrise doar cu astfel de litere. Acuma nu o să vă spun că trebuie să cunoașteți bulgara, dar măcar să știți că P e de fapt R iar C este S ca să vă prindeți din prima că Pyce e același lucru cu Ruse sau că Стара Загора înseamnă Stara Zagora. Acestea fiind spuse, să purcedem la drum.

Evident că din București se iese spre Giurgiu iar până la podul peste Dunăre am parcurs 63 de km pe care i-am făcut într-o oră și 10 minute. Duminica la prânz, când am plecat noi, Bucureștiul nu era foarte aglomerat dar tot ne-a luat ceva timp să ieșim din oraș. Taxa de pod este de 13 lei. Imediat ce ajungeți pe partea bulgară a Dunării, la Ruse, va trebui să cumpărați vigneta de drum care costă 10 leva pentru o săptămână sau 25 de leva pentru o lună. Sunt indicatoare mari care îți sar în ochi (ca întotdeauna când vine vorba de a plăti taxe) deci e imposibil să ratați. Pe E85 urmează orașul Byala, apoi Veliko Târnovo, în total 103 km. Până aici e foarte ușor de ajuns pentru că drumul e bine semnalizat deși numărul drumului pe care te afli nu apare aproape nicăieri cât e Bulgaria aia de mare.

Din Veliko Târnovo indatoarele te direcționează spre Stara Zagora pe E85 (ca drum principal) cu distanța de 130 de km dar este mult mai scurt (96 de km) prin Voneshta Voda, Gurkovo pe drumul național 55. Este bine asfaltat și nu este deloc aglomerat. Deci la ieșirea din Veliko Târnovo se ia direcția Svilengrad (care este la 200, NU se ajunge acolo dar așa scrie pe indicator) și practic se iese pe sub pod (pe sub șoseaua principală). Drumul are două benzi și este prin munți dar curbele sunt moderate. Urmează Gurkovo, un mic orășel, de unde ieșirea spre Nikolaevo se face spre dreapta. În Nikolaevo nu se intră, se ocolește localitatea, apoi urmează un indicator cu Stara Zagora care este la 25 de km. În total din București în Stara Zagora am făcut 290 de km.

Din Stara Zagora se intră din nou pe E85 spre Dimitrovgrad. Drumul este drept, pe un fel de câmpie și are două benzi dar sunt destul de multe camioane așa că nu prea se poate merge cu mai mult de 60 la oră. Din Dimitrovgrad în Haskovo sunt 4 benzi (aproximativ 15 km) și înainte de Haskovo am văzut primul indicator pe care scria Makaza – Greece 98 de km. Prin acest punct de frontieră camioanele cu masa de peste 3.5 tone nu au acces așa că drumul se eliberează brusc și asta e foarte bine pentru că începe urcușul și sunt destul de multe curbe. Urmează Kardzali care este la 410 km de București. Până în Makaza, care nu cred că este localitate ci doar punct de trecere a frontierei, mai sunt doar 56 de km. Makaza este pe vârful muntelui iar la întoarcere am așteptat 35 de minute la coadă. La dus nu am stat deloc. Distanța București-Makaza este de 466 de km.





Urmează drumul prin Grecia. Un drum nou, excelent asfaltat, pe vârful muntelui, cu păduri în stânga și în dreapta. În Grecia nu există taxă pentru vignetă. Indicatoarele arată direcția Nimfea și apoi Komotini. Se trece prin 5 tuneluri, nu se intră în Nimfea care este o localitate situată undeva jos, în vale, ci se rămâne sus pe șosea. La fel, nici în centrul orașului Komotini nu se intră. Aici există o intersecție mare, semaforizată, cu indicator spre autostradă și se ia direcția Kavala, Xanthi. Practic de la frontiera Bulgaria-Grecia până la intrarea pe autostradă am făcut 26 de km, pe autostradă am mai mers încă 70 de km și apoi am ieșit spre Crisoupoli. Taxa de autostradă este de 2.40 euro. După 20 de km de la ieșirea de pe autostradă se ajunge în Keramoti de unde am luat ferryboat-ul spre insula Thassos. Ferryboat-ul costă 20 de euro de mașină plus încă 3.50 euro pentru fiecare persoană. În timpul zilei sunt vapoare cam la fiecare oră și jumătate conform unui orar care nu se respectă absolut deloc ceea ce este tipic grecesc :) Traversarea Keramoti-Limenas durează aproximativ 40 de minute iar de acolo-încolo începe adevărata vacanță.

sursa: ioanaspune.ro