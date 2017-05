Humana organizează Noaptea Reducerilor la Ploiești

Potrivit unui comunicat de presă, Humana Ploiești organizează vineri Noaptea Reducerilor și prima prezentare de modă dintr-un magazin de haine second hand din România.

”Vineri, 19 Mai 2017, începând cu ora 18:00, vă așteptăm cu drag în magazinul nostru Humana People to People din Ploiești, Piața Victoriei, bloc Unirea, etaj 1, la un eveniment special în cadrul companiei noastre, denumit NOAPTEA REDUCERILOR!

Noaptea Reducerilor se va desfășura concomitent și în alte două orașe din România, București și Brașov!

Evenimentul este destinat tuturor clienților noștri și le oferă acestora posibilitatea ca, pe parcursul a trei ore (între 19:00 și 22:00) să își definească stilul prin achiziția de articole second hand din magazinul nostru cu REDUCERE de -50%! Reducerea este aplicată tuturor articolelor din Noua Colecție cu etichetă albastră. Articolele din secțiunea Exclusive vor avea de asemenea o ofertă specială, reducere de -30%.

Printre surprizele evenimentului, am pregătit Prima Prezentare de Modă dintr-un magazin tip Second Hand din România! Prezentarea va avea loc la ora 18:00 și va fi găzduită de către cunoscuta Gabriela Atanasov, bloger de fashion, deținătoarea Sweet Paprika (http://www.sweetpaprika.ro/humana-ce-sa-vanezi-la-noaptea-reducerilor/) și susținătoare a reutilizării și reciclării hainelor prin achiziția de la magazinele second hand: “Cred că planeta noastră are nevoie de un moment de pauză de la consumerismul dement și atunci pauza aceea poți să o iei prin a RE-folosi, RE-crea, RE-para, RE-inventa piese la care alții au renunțat și să le RE-integrezi în stilul tău zilnic”. Gabriela este cea care va alege și ținutele prezentate dintre articolele expuse la vânzare, ținute ce vor putea fi achiziționate apoi de către clienții noștri.

Articolele vândute în magazinele Humana People to People sunt potrivite pentru întreaga familie, colecțiile noastre incluzând haine și încălțăminte pentru dame, bărbați și copii, dar și articole textile pentru casă.

Compania Humana People to People SRL a fost înființată în România în anul 2006 cu scopul de a comercializa haine, încălțăminte și accesorii de bună calitate second-hand la un preț accesibil. O mare parte din hainele second hand sunt aduse din Europa de Vest și America de Nord. Scopul este de a susține proiectele sociale ale Federației Internaționale Humana People to People.

Cu 10 ani în urmă, 3 persoane lucrau în primul nostru magazin din Brașov, iar acum mai bine de 340 de persoane lucrează în 44 magazine, în administrație și în management, având în prezent cea mai extinsă reţea de magazine second hand din România.

La nivel mondial, Humana People to People este o rețea de organizații non-profit din Europa, America de Nord, Africa și America Latină, conlucrând în domeniile solidarității internaționale, cooperării și dezvoltării. Humana People to People a luat ființa la sfârșitul anilor 1970, din dorința de a-și aduce contribuția în lupta împotriva colonialismului și pentru obținerea de drepturi egale pentru oameni indiferent de rasă, gen sau statut social. Mai târziu, organizaţia a continuat să își pună amprenta, lucrând în proiecte pentru îmbunătățirea educației, sănătății și dezvoltării rurale în unele dintre cele mai sărace țări din lume. Humana People to People este construită pe solidaritate umană, cu o profundă atitudine de a schimba condițiile de viață pentru cei săraci prin mobilizarea “de la om la om”