Italia reintroduce controalele la frontieră inclusiv pentru români

Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Italia ca autoritatile italiene au dispus reintroducerea controlului la frontiere, in perioada 10 - 30 mai 2017.

Reintroducerea controalelor se aplica la frontierele terestre, maritime si aeriene ale Italiei, urmare suspendarii temporare a Acordului Schengen pentru libera circulatie a persoanelor.



Se recomanda cetatenilor romani care se vor deplasa in aceasta perioada in Italia, inclusiv in interiorul Spatiului Schengen, sa detina toate documentele personale valabile pentru control.