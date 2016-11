De la 0 șanse la o viață normală - la viitoare mămică

Când ai 22 de ani, te gândești că ai toată viața înainte să faci ceea ce îți dorești, să ajungi unde visezi și nici prin cap nu-ți trece că într-o clipă ai putea pierde totul.

La 22 de ani, Raluca a simțit pe propria piele cum e să-ți pierzi controlul propriului corp fără să știi de ce.

”Eram cu câțiva prieteni în Deltă, peisajul era de vis, când efectiv mi-au amorțit picioarele. Puteam merge, puteam sta în picioare, dar nu le mai simțeam în niciun fel, pur și simplu nu mai erau ale mele.”

Deși era îngrijorată, Raluca a pus această amorțire pe seama oboselii, așa cum mulți dintre noi facem atunci când ne doare ceva sau simțim că nu suntem în regulă. Numai că această amorțire nu a trecut deloc, ba din contră a fost însoțită de alte simptome: ”...ochii mi se duceau cruciș, limba mi se împleticea, când scriam ceva pierdeam controlul și mâzgăleam – toate astea durau câteva secunde, iar apoi îmi reveneam. Momentul critic a fost când mi-am pierdut echilibrul pe stradă.”

”Mă, du-te mă și stai acasă liniștită. Totul pleacă din capul tău!”

În tot acest timp, Raluca a încercat să afle părerea medicilor, să afle de ce i se întâmplau toate aceste lucruri. Medicul de familie îi tot spunea că nu are absolut nimic, analizele scoteau la iveală o infecție la rinichi, iar insistența ei de a afla ce se întâmplă de fapt a fost văzută ca o încercare copilărească de a obține un concediu medical.

”După ce am mers la toate clinicile din Ploiești și am primit același răspuns – că eram sănătoasă, următorul pas a fost să merg la Spitalul Militar din București. Evident și asta a fost considerată tot ca fiind o fiță de-a mea. Dar nu era deloc așa. Trecuseră câteva luni de când nu-mi mai simțeam picioarele și de când pierdeam controlul asupra corpului meu.”

La București, Raluca nu a primit un răspuns diferit, ba din contră, a fost luată de mână și i s-a spus: ”Mă, du-te mă și stai acasă liniștită. Totul pleacă din capul tău!”

Un diagnostic șoc

În pragul depresiei și al disperării, Raluca a mai încercat o clinică unde i s-a făcut un test. Rezultatul test-ului: risc de Scleroză Multiplă. ”Am avut un șoc. În limbajul nostru popular când auzi de scleroză, te gândești la nebunie. Mă gândeam că toată lumea a avut dreptate, că totul e în imaginația mea, că sunt nebună.”

Din punct de vedere medical, scleroza multiplă este o boală care constă în faptul că celulele imunitare atacă propriul sistem nervos, producând amețeli, amorțeli, pierderea vederii, pierderea coordonării în timpul mersului.

”Cu o lună înainte de a face acest test, îmi făcusem o programare la Doctorul Scarlat. Auzisem de el că este un medic bun, dar mai multe nu știam. Nu mă gândeam că mă poate ajuta, eu mergând pe ideea că am nevoie de un medic ortoped. Chiar mă gândeam să anulez programarea, dar soțul meu m-a încurajat să merg totuși și la el.”

Oameni care îți schimbă viața în câteva minute

Uneori, se întâmplă să întâlnim oameni care ne schimbă radical viața, fără ca măcar să ne dăm seama când sau cum. ”Am mers la domnul doctor care a realizat din start ce boală am. M-a consultat, m-a pus să fac câțiva pași și cu o calmitate extraordinară mi-a spus că o să mă trimită la cei mai buni medici neurologi și cei de acolo o să mă facă bine. Starea mea psihică s-a schimbat radical în urma acestui consult. M-a făcut să înțeleg că trebuie să merg de urgență la București , să nu găsesc motive să amân.”

Diagnosticul final de scleroză multiplă a fost pus de medicul neurolog la care Raluca a ajuns. Practic i s-a explicat că are o boală incurabilă, că va face tratament toată viața, tratament ce presupune o injecție o dată la două zile cu interferon beta.

“O dată la două zile... injecție... pentru restul vieții mele... Uram organic injecțiile. Toată copilăria am avut fundul tăbăcit de la zecile de injecții pentru răceli și îmi era, pur și simplu, frică de ele. Acum cineva îmi spusese că o să fac injecții toată viața mea.”

Teoretic, acest tratament este decontat de stat, dar pentru a putea beneficia de el, pacientul are nevoie de un document imagistic care să dovedească ca are această boală; această dovadă presupune ca pacientul să facă un RMN ce costă în jur de 1.500 de lei, iar apoi să fie pus pe niște liste de așteptare pentru a primi tratamentul.

”Trecuseră cel puțin patru luni, iar eu încă eram pe listele de așteptare. Neavând tratamentul, starea mea s-a înrăutățit și am făcut un puseu... ceea ce însemna că boala avansa în forță.”

În astfel de situații, un gram de noroc schimbă totul. Căutând soluții, soțul Ralucăi a aflat despre ”Asociația de Scleroză Multiplă”. Au apelat la ei și Raluca și-a primit tratamentul într-o săptămână.

”Am făcut acest tratament timp de 6 ani și jumătate. În paralel veneam la domnul Doctor Scarlat care m-a ținut sub control.”

Cum am scăpat de operație

În urma unui RMN – care se făcea periodic pentru a monitoriza stadiul bolii, Raluca a fost chemată de urgență la spital pentru că ”întâmplător” s-au observat probleme la glanda tiroidă.

Acolo, i s-a spus că are trei noduli, că trebuie să fie operată de urgență. Glanda tiroidă trebuia să dispară.

Îngrozită, cu gândul că nu are dreptul la o viață normală, Raluca a ajuns plângând la Dr. Scarlat. ”Domnul doctor mi-a spus să stau liniștită, mi-a explicat că boala mea este autoimună și face ca și alte organe să fie autoimune, că tiroida mea este perfect normală, că nu am nevoie de nicio operație. Astfel, în urma unui tratament naturist combinat cu un tratament alopat, recomandat de domnul doctor, am obținut rezultate uimitoare. Din trei noduli mai am doar unul, semnificativ micșorat.”

Cel mai frumos vis se va împlini – un copil

Anul trecut Raluca a întrerupt tratamentul cu interferon beta pentru că a vrut ă rămână însărcinată. Pentru că nu avea rezultatele dorite, Raluca ne-a povestit ca dr. Scarlat i-a recomandat să vină la Dr. Wang, la spitalul de la Bucov, pentru câteva ședințe de acupunctură.

Deși era neîncrezătoare, Raluca a mers pe mâna doctorului Scarlat și după opt ședințe de acupunctură, a rămas însărcinată.

”Mă simt foarte bine și sunt extrem de fericită. Ba mai mult, domnul doctor mi-a spus că eu nu o să mă mai întorc la tratamentul cu interferon beta, iar eu am încredere în el. Mi-am dus toată familia la dânsul pentru că pe mine m-a salvat.

De multe ori, un diagnostic bun și un tratament adecvat nu sunt suficiente. Avem nevoie de speranța că putem învinge boala și că nu suntem singuri în lupta aceasta. Doctorul Scarlat a fost cel care mi-a dat speranța că pot avea o viață normală, că am dreptul la o familie și la fericire, iar pentru asta nu am cuvinte să-i mulțumesc! Aștept cu nerăbdare viitorul meu pe care o să-l trăiesc fericită și perfect funcțională alături de soțul meu și de copilașul nostru datorită doctorului Alin Scarlat”, ne împărtășește Raluca Dumitrescu.