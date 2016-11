Cum arată apartamentul din Ploiești transformat de echipa Visuri la cheie

Echipa Visuri la cheie a ajuns in Ploiesti pentru a implini visul familiei Tudorache, o familie frumoasa formata din Cristina, Bogdan si cei doi copii ai lor, Costin si Adrian.

In urma cu doi ani, totul s-a schimbat pentru ei. Baiatul cel mic, Adrian, a inceput sa aiba probleme cu mersul si, dupa numeroase investigatii si vizite la medic, a primit un diagnostic crunt – osteonecroza cap celular stang, distrugerea structurilor osoase, iar din acel moment copilul nu a mai avut voie sa-si foloseasca piciorul stang.

Un an si patru luni, Adrian a fost imobilizat intr-un aparat gipsat, insa nu a renuntat niciun moment la studii, si-a continuat lectiile acasa si are rezultate foarte bune. Pentru a putea avea in permanenta grija de el, Cristina a renuntat la serviciu, iar toate resursele financiare ale familiei merg catre sanatatea si educatia celor doi copii.

Apartamentul in care locuieste familia Tudorache avea foarte multe probleme, tencuiala cadea de pe pereti, iar atunci cand ploua, apa ajungea in casa. Mobila si parchetul au putrezit din cauza umiditatii, faianta din baie a fost sparta din cauza faptului ca tencuiala s-a umflat si, tot din pricina infiltrarii apei prin plafon, instalatia electrica a fost compromisa, iar familia risca producerea unui indicent major.

