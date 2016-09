Când concertează Carla' s Dreams și Holograf la Ploiești

Primăria Municipiului Ploieşti vă invită la cea de-a treia ediţie a Festivalului de arta stradală pentru copii şi tineret „ Ploiesti - Magie, Feerie şi Poveşti”, manifestare cultural artistică ce se va desfăşura în perioada 23-25 septembrie în Centrul Civic. Vezi programul complet al evenimentului la finalul textului.





Deschiderea festivalului va avea loc vineri, 23 septembrie a.c., începând cu ora 17.30, cu o paradă – artişti pe catalige, statui vivante, păpuşi gigant, personaje din spectacole de teatru pentru copii, fanfară. Începând cu ora 18.00, vor urca pe scenă actorii teatrului Arlechino din Braşov cu spectacolul „Ridichea Uriaşă”. De la ora 19.00, Compania de Teatru C.R.E.A.S. Bucureşti va juca pentru micii ploieşteni piesa de teatru „Rapunzel”, iar de la ora 20.00, actorii Teatrului „Ciufulici” Ploieşti vor prezenta spectacolul „Motanul Încălţat”. Prima zi a festivalului se va încheia cu trei concerte susţinute, începând cu ora 21.00, de Lidia Buble, Ruby şi Carla's Dreams.



Pentru ziua de sâmbătă, 24 septembrie 2016, sunt pregătite multe surprize pentru copii, atât în Centrul Civic, cât şi la Turnul de Paraşutişti de la Sala Sporturilor.



La Turnul de Paraşutişti, începând cu ora 11.00, va avea loc deschiderea evenimentului Ploieşti Horse Show - un spectacol ecvestru, un show de poveste dedicat copiilor, organizat în parteneriat cu Equestrian Adventures si Clubul De Echitatie WesternDream. În cadrul evenimentului va fi organizată o lectie deschisa cu copiii din public. Între orele 11.00-13.00 si 14.00-16.00 copii se vor putea plimba cu caii, iar show Ecvestru va începe la ora 16.15 cu demonstraţie de dresaj pe muzică ambientală, demonstraţie de sărituri peste obstacole, lecţie deschisă cu întrebări şi răspunsuri, tur de onoare la finalul evenimentului sub acordurile Marşului lui Radetzky. Demostraţiile vor fi susţinute de sportivii clubului sub atenta îndrumare a antrenorilor atestaţi de Federaţia Ecvestră Română.



În Centrul Civic, cu începere de la ora 10.00, cei mici vor putea participa la diferite ateliere de îndemânare, modelaj de baloane şi pictură, în corturile special amenajate, iar pe scena, între orele 10.00 - 13.00, vor avea loc spectacole de teatru pentru copii: „Mărioara şi Vasilache” – Antemir Company, „Capra cu trei iezi” – Teatrul „Ţăndărică” Bucureşti, „Prichindel” – Compania „Mora Eduteiment”. După amiază, spectacolele de teatru pentru copii vor începe la ora 17.00: „Frumoasa din pădurea adormită” - Compania de Teatru C.R.E.A.S. Bucureşti, „Dănilă Prepeleac” – Teatrul „Ciufulici” Ploieşti, „Rolling Stone şi Taraful 10 Afori” – Compania de teatru „Puranima” Bucureşti. Seara de sâmbătă se va finaliza cu două concerte de execepţi: „Mozart Rock” – un proiect muzical realizat în colaborare de Dan Helciug, Paula Seling şi artiştii Filarmonicii „Paul Constantinescu” Ploiesti, şi concertul trupei Holograf. Între cele două concerte, ploieştenii vor putea asista la spectaculoase jonglerii cu foc.



A treia zi de festival va începe duminică, 25 septembrie 2016, la ora 10.00, cu atelierele pentru copii şi cu spectacolele : „D'ale lui Păcală” - Teatrul „Ciufulici” Ploieşti, „Till” – Teatrul „Tony Bulandra” Târgovişte şi „Prichindel”- Compania „Mora Eduteiment” Bucureşti. Programul de după-amiază va începe la ora 17.00 cu spectacolul de teatru de revistă pentru copii „Făt Frumos când era mic” al trupei Dia-Fun şi se va încheia cu piesa de teatru „Cântăreţii din Bremen”, jucată de actorii ploieşteni ai Teatrului „Ciufulici”.



Ca în fiecare an, şi cea de-a treia ediţie a Festivalului de arta stradală pentru copii şi tineret „ Ploiesti - Magie, Feerie şi Poveşti” se va încheia Colorând văzduhul cu dorinţe în jurul orei 19.00, prin lansarea baloanelor cu heliu de către copii.