S-a stabilit cu cât se va plăti mentenanţa pentru domeniile .ro

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică (ICI) a anunţat trecerea la o nouă politică de înregistrare şi mentenanţă anuală pentru domeniile .ro, care presupun plata unor taxe de 12 euro/an, plus TVA, respectiv 6 euro/an, plus TVA, potrivit hotărârii Consiliul de Adminis­tra­ţie al ICI-Bucureşti.

Astfel, începând de anul viitor - 01.03.2018 – toţi cei care deţin un domeniu .ro vor plăti taxa aferentă serviciului de mentenanţă anuală, care a fost stabilită la 6 euro/an, plus TVA. Deţinătorii domeniilor .ro, acreditaţi ROTDL (Romania Top Level Domain) vor avea posibilitatea de a alege să achite taxa pentru un an sau pentru o perioadă de maximum 10 ani. În cazul cumpărării unui domeniu .ro de pe site-ul www.rotld.ro, tariful practicat de ICI va fi de 12 euro/an, plus TVA. Până acum, cei care doreau să cumpere un domeniu .ro achitau doar taxa de înregistrare, o singură dată, scrie Ziarul Financiar.



ICI a decis însă să introducă tarife pentru serviciile de înregistrare şi mentenanţă anuală dintr-o serie de motive printre care se numără alinierea la politica europeană, asigurarea fondurilor necesare dimensionării infrastructurii IT şi creşterea securităţii şi fiabilităţii, precum şi deblocarea numelor de domenii .ro, care au fost înregistrate în ultimii 25 de ani şi care în prezent nu mai sunt folosite.