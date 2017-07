Un tânăr de 18 ani a descoperit o vulnerabilitate a Facebook, care permite spargerea conturilor

Un tânăr de 18 susține că a reușit să spargă mai multe conturi de Facebook ale unor necunoscuți, speculând o vulnerabilitate a rețelei sociale. Într-un articol publicat de Medium, James Martindale i-a avertizat pe utilizatorii Facebook despre această vulnerabilitate și a explicat pas cu pas cum a reușit să spargă conturile.

„Am făcut asta fără să cunosc persoanele, fără să le ating lucrurile sau fără să fiu în apropierea lor. Facebook îți permite să adaugi numărul de telefon în detaliile de contact de pe profilul tău, pentru ca prietenii să poată lua legătura cu tine și astfel.

Însă Facebook îți permite să folosești numărul de telefon și pentru a-ți recupera parola, exact așa cum este folosită și adresa de e-mail. De fapt, chiar te încurajează să îți securizez contul astfel. Însă Facebook nu te încurajează să îți updatezi datele de contact. Iar acest lucru poate fi un capăt de drum pentru profilul tău.

Am obținut un număr de telefon de la FreedomPop, o companie de telefonie care furnizează numere de telefon anonime de tip VoIP(Voice Over Internet Protocol). Am vrut să portez acest număr la Google Voice, însă ei nu pot porta numere de telefon fixe, așa cum sunt cele VoIP. Așa că mi-am portat numărul pe o cartelă prepay de la T-Mobile, pentru ca apoi să portez numărul de mobil pe Google Voice.

Am primit cartela T-Mobile și am băgat-o în telefon. Când urmam instrucțiunile de activare a cartelei, am primit două SMS-uri. Primul, de la un necunoscut. Al doilea era un mesaj de la Facebook, precum acelea în care te anunță că nu te-ai mai logat în cont de mult timp. Doar că eu încă nu adăugasem acest număr pe profilul meu de Facebook.