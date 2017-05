Cine este IT-istul de 22 de ani care a oprit "accidental" extinderea atacului WannaCry

Expertul în securitate cibernetică din Marea Britanie, care a reușit să oprească asaltul WannaCry din 150 de țări, este un tânăr în vârstă de 22 de ani, fără studii de specialitate în domeniul IT, relatează The Telegraph.

Marcus Hutchins a reușit, în doar câteva ore, să oprească unul dintre cele mai grave atacuri cibernetice, care a afectat peste 200.000 de calculatoare din întreaga lume. Tânărul nu a dorit inițial să își dezvăluie identitatea și a publicat pe blogul său soluția descoperită accidental, prin care a reușit să blocheze virusul.

Hutchins a oprit atacul din prorpiul său dormitor, în casa părinților, unde și-a improvizat un hub IT dotat cu calculatoare și servere private. El a fost acum cooptat de Centrul Național pentru Securitate Cibernetică din Marea Britanie și lucrează alături de experți pentru a preveni viitoare atacuri. Tânărul nu are studii universitare, ci a învățat pe cont propriu, iar prietenii lui spun că a avut oferte de angajare, însă că preferă să lucreze singur. Amicii săi îl descriu drept un tip inteligent, talentat și extrem de pasionat de domeniul IT.

Hutchins a cumpărat cu doar 10,69 dolari un domeniu de internet care i-a permis să blocheze virusul și astfel extinderea atacului a fost oprită.

