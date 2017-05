Telefonul care spulberă iPhone 7 Plus și Samsung Galaxy S8 în performanțe

OnePlus 5, noul flagship al chinezilor de la OnePlus, are specificații tehnice care spulberă concurența, informează GSM Arena.

Potrivit sursei citate, rezultatele testelor GeekBench 4 arată ca OnePlus 5 va fi un adevărat „monstru” în ceea ce privește performanțele: obține un scor single-core de 1963 și un scor multi-core de 6687.

Chiar dacă testul single-core este cu mult sub cel obținut de iPhone 7 Plus, testul multi-core arată o diferență foarte mare în favoarea OnePlus 5, atât față de iPhone 7 Plus cât și față de Samsung Galaxy S8.

Totuși, GSM Arena precizează că, deși au încredere în sursele care au furnizat imaginile, până în acest moment nu există posibilitatea de a verifica rezultatele publicate, nu se știe ce fel de software a rulat telefonul și dacă modelele ce vor fi lansate pe piață vor obține aceleași rezultate.

Din imaginile apărute pe internet reiese și că OnePlus 5 va rula Android 7.1.1 Nougat alături de sistemul de operare Oxygen al OnePlus.