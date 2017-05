Mesajul primit de clienții Orange. Dispar tarifele de roaming în UE

Începând din 15 iunie, operatorii de telefonie mobilă nu vor mai taxa suplimentar clienții români aflați pe teritoriul UE. Iată mesajul transmis de Orange clienților săi:

”Din 15.06, vorbesti in Europa ca acasa, pentru ca vei putea utiliza resursele nat pentru apeluri/SMS-uri si in roaming in statele SEE catre alte state SEE. Volumul de date disponibil pentru consum in roaming in statele din Spatiul Economic European poate fi aflat din 15 iunie la *100#. Dupa consumarea resurselor, tarifele de roaming in SEE vor fi (in EUR cu TVA): apel efectuat catre state SEE 0.06/min, SMS 0.024, MMS 0.0092, internet 0.0092/MB. Detalii pe www.orange.ro/roaming”