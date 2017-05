Din 15 iunie românii nu vor mai plăti roaming în UE

Începând cu 15 iunie 2017, utilizatorii de telefoane mobile care călătoresc în alte țări din UE vor putea telefona, trimite mesaje sau naviga pe internet fără a plăti costuri suplimentare, altele decât cele prevăzute în costurile naționale ale rețelelor la care sunt abonați.

Ultima cerință pentru eliminarea taxelor de roaming a fost îndeplinită marți, odată cu adoptarea de către Consiliul Uniunii Europene a actului juridic care limitează cât de mult pot percepe reciproc operatorii pentru a permite serviciile de roaming în întreaga Europă, informează un comunicat remis CaleaEuropeana.ro.

Din 15 iunie 2017 prețul maxim la apelurile telefonice va scădea de la 5 eurocenți/minut până la 3,2 eurocenți eurocenți/minut în timp ce la mesajele SMS tarifele vor scădea de la 2 eurocenți până la 1 eurocent per SMS. De asemenea, acordul prevede o reducere progresivă, pe parcursul a cinci ani, a tarifelor pentru serviciile de date de la 50 de euro per Gigabyte în prezent până la 7,7 euro per Gigabyte, începând cu 15 iunie 2017, la 6 euro per Gigabyte, la 1 ianuarie 2018, 4,5 euro în 2019, 3,5 euro în 2020, 3 euro în 2021 și 2,5 euro în 2022.

Norme speciale se aplică planurilor tarifare cu trafic nelimitat și cartelelor preplătite.