O tabletă din argilă, veche de 3.700 de ani, demonstrează că nu grecii au inventat trigonometria

O tabletă din argilă, veche de 3.700 de ani, a demonstrat că Babilonienii inventaseră trigonometria cu 1.500 de ani înaintea grecilor și foloseau „metode matematice sofisticate”, care ar putea aduce schimbări inclusiv în matematica predată astăzi, relatează The Telegraph.

Un studiu recent al cercetătorilor de la Universitatea New South Wales, din Australia, a reușit să descifreze pe tabletă poate cel mai vechi și corect tabel trigonometric, care era folosit cel mai probabil de arhitecții din antichitate pentru a construi temple, palate și canale.

Spre deosebire de trigonometria din zilele noastre, babilonienii foloseau un sistem sexagesimal, spre deosebire de cel zecimal folosit acum. Întrucât 60 este mai ușor de împărțit la 3, experții care au studiat inscripțiile de pe tabletă cred că aceste calcule ale babilonienilor aveau un grad de acuratețe mai mare.

„Cercetarea noastră arată că Plimpton 332 descrie formele de triunghiuri dreptunghice folosind un sistem trigonometric bazat pe fracții, și nu pe unghiuri și cercuri”, a declarat Daniel Mansfield, profesor al Școlii de Matematică și Statisctică a universității australiene.

„Vorbim despre un model matematic fascinant, care demonstrează o gândire de geniu, indubitabil. Această tabletă conține nu numai cel mai vechi tabel trigonometric din lume, dar are o acuratețe incontestabilă. Acest lucru are o relevanță majoră pentru lumea modernă. Matematica babilonienilor este considerată învechită, însă are aplicații practice în sondaje, în grafică și educație”, a mai adăugat el.