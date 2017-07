Momentul în care un soldat egiptean trece cu tancul peste o mașină-capcană, plină cu explozibil - VIDEO

Autoturismul încărcat cu cel puțin 90 de kilograme de material explozibil a fost detonat în apropierea punctului de trecere, iar șapte persoane și-au pierdut viața, printre care și doi copii. Însă bilanțul morților putea fi mult mai mare, dacă soldatul de pe un tanc nu ar fi interceptat mașina la timp. Cu toate astea, explozia a avut loc după ce tancul a strivit mașina.

VIDEO: #Egypt tank runs over car bomb in Sinai

Read more: https://t.co/cVDD7x6zyq pic.twitter.com/0T3mlZQFFj