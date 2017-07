Ziua Națională a Franței

Zi de sărbătoare în Franţa. E Ziua Naţională, 228 de ani de când căderea Bastiliei a schimbat istoria Hexagonului şi a lumii întregi. Este al doilea an când ceremoniile de 14 iulie au loc în condiţiile stării de urgenţă, declarate după atacurile teroriste din 2015.

Cu tot fastul defilării, este vorba de o sărbătoare sobră, pentru că toată lumea se gândeşte încă la tragedia de la Nisa de anul trecut, când 86 de oameni şi-au pierdut viaţa după ce un camion a intrat în mulţimea adunată pe promenada oraşului. Parada militară care va începe în jurul orei 11 și se va desfălura pe Champs Elysee, va fi deschisă de trupe americane. Astfel, lângă francezi vor mărşălui şi 145 de militari americani şi vor zbura şi două avioane F-22 şi şase avioane F-16 din formaţia acrobatică a aviaţiei americane Thunderbirds. Semnificaţia: este un gest de recunoştinţă a Franţei faţă de intrarea americanilor în primul război mondial, fix acum 100 de ani, război câştigat datorită americanilor.

În total, la Paris, vor mărşălui 3.720 de militari, 241 de cai iar cerul va fi survolat de 63 de avioane şi 29 de elicoptere. O paradă care are loc în contextul în care ieri au fost anunţate reduceri bugetare de 850 de milioane de euro pentru armată. Parada va fi încheiată cu un discurs ţinut de Emmanuel Macron.

Este prima la care acesta asistă în calitate de preşedinte, iar oaspete de onoare este nimeni altul decât preşedintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, care devine astfel primul preşedinte american care asistă la acest eveniment, în ultimii 28 de ani. Donald şi Melania Trump au sosit ieri dimineaţă la Paris. Securitatea este prioritatea zero a festivităţilor din acest an. 3.500 de poliţişti şi jandarmi securizează zona ceremoniilor. În zona Champs Elysees, Place de la Concorde sunt bariere, nu se circulă, totul este blocat pe cel puţin 2-3 kilometri.

Din dispoztivul de securitate fac parte şi zeci de membri ai serviciilor secrete americane care colaborează cu cele franceze, pentru a asigura securitatea liderului american Donald Trump. Locurile în care i se permite publicului să asiste la diverse ceremonii sunt foarte bine delimitate şi protejate cu bariere din beton, accesul maşinilor este interzis pe o rază de doi trei kilometri, nu numai la Paris ci şi în toate oraşele unde sunt programate festivităţi.