Mark Zuckerberg, decis să investească 1,13 miliarde euro în fotbal

Jurnaliștii de la The Sunday Times notează că un fond de investiții din Statele Unite ale Americii,deținut de Mark Zuckerberg are în vedere să investească suma de un miliard de lire sterline (1,13 miliarde de euro) pentru preluarea lui Tottenham Hotspur.

Mark Zuckerberg, fondatorul Facebook, ar intenţiona să investească un miliard de lire sterline pentru preluarea clubului englez Tottenham, informează, duminică, publicaţia The Sunday Times. ”Un fost de investiții din Statele Unite ale Americii susținut din umbră de fondatorul Facebook, Mark Zuckerberg, are în vedere să investească suma de un miliard de lire sterline la Tottenham Hotspur”.Din moment ce această informație a fost făcută public, mulți alți jurnaliști din Regat au indicat că fondul de investiții american este de fapt compania Iconiq Capital. ”Iconiq Capital a purtat discuții cu o serie de firme pentru a investi această sumă la Tottenham“, au scris jurnaliștii. Iconiq Capital este un fond de investiții cu sediul în San Francisco, care este administrat din umbră de câțiva miliardari din SUA. Printre ei este fondatorul Facebook, Mark Zuckerberg. Interesul celor de la Iconiq Capital pentru londonezi datează din 2014. The Sunday Times adaugă că Joe Lewis, proprietarul clubului Tottenham, nu ar vinde clubul pentru o sumă mai mică de două miliarde de lire sterline. În trecut, Lewis a respins o ofertă de 882.6 de milioane de lire sterline. Se pare puțin probabil ca Tottenham să fie vândut în această vară.