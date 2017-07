O româncă a luat peste nota maximă acordată vreodată la Bacalaureatul francez

O româncă, în vârstă de 16 ani a obținut un rezultat impresionant la Bacalaureatul francez – o notă peste maximul acordat.

Luca Niculescu, ambasadorul român la Paris, a remarcat performanța fetei. „ Are doar 16 ani, o cheama Corina Negulescu, și a luat una dintre cele mai mari note la Bacalaureatul francez: 20,29! (nota maxima acordată vreodată fiind 20). Un ziar îi dedică o paginpă întreagă. Felicitări, Corina, ție și părinților (Vlad Negulescu), pe care am avut ocazia să îi cunosc la Lyon”, a scris Luca Niculescu pe Facebook. Un ziar francez i-a dedicat fetei o pagină întreagă.

Articolul a fost numit: „Eleva de 16 ani cu media de 20,29 la Bacalaureat: Corina vrea să devină chirurg”. Fiica de medici, Corina va urma Facultatea de Medicina Lyon Est, după ce a absolvit liceul bilingv Ombrosa din Caluire-et-Cuire, comuna aflata în zona metropolitană a Lyonului, notează Ziare.com. La Bacalaureatul francez, notele de trecere sunt între 10 și 20. Foarte rar se acordă nota 20, însă sunt și situații în care este posibil să se depășească acest prag, datorită opțiunilor pe care le are un elev.