Cum arată buncărele în care se pot adăposti miliardarii în caz de dezastre

Oamenii super bogaţi şi paranoici se pregătesc pentru dispariţia civilizaţiei prin achiziţionarea unor buncăre în valoare de milioane de lire sterline. Complexul construit pe 15 etaje, sub pământ, este lăudat a supravieţui chiar şi după cele mai mari dezastre naturale, de la tornade, inundaţii, incendii de amploare, şi până la atacuri nucleare, scrie Independent.

Situat în statul american Kansas, construcţia complexului a avut drept bază un siloz de rachete, construit de Corpul Inginerilor din Armata SUA. Dar, în 2008, Larry Hall a cumpărat situl dezafectat şi a cheltuit 20 de milioane de dolari (15,5 milioane de lire), transformându-l într-un complex de apartamente de lux. Compania sa, Survival Condo, vinde apartamentele la preţuri cuprinse între 1,5 milioane de dolari şi 4 milioane de dolari.

Spre deosebire de cele mai multe apartamente, buncărele vin cu ziduri de beton groase de aproape 3 metri. În plus, acoperişul este capabil să reziste la vânturi mai mari de 500 de mile pe oră. În plus, apartamentele sunt dotate cu internet cu fibră optică, prin care este capabilă transmiterea de date pentru educaţie, informaţii, divertisment şi comunicaţii.

Mai mult, locuitorii acestor buncăre de lux vor avea un cinematograf, o sală de clasă, o piscină interioară şi spa, un centru medical de prim ajutor, un bar, un zid de alpinism, o sală de gimnastică şi o bibliotecă. În caz de atac al unor persoane care nu sunt membri ai buncărelor, va fi disponibilă o cameră cu arme şi muniţie şi un poligon de tragere.

Buncărul îşi poate susţine proprietarii timp de cinci ani, prin creşterea peştelui tilapia şi a unor legume prin sere hidroponice. Pereţii apartamentului sunt dotaţi cu "ferestre" cu LED-uri, care prezintă videoclipuri la alegerea proprietarilor.

Survival Condo pretinde că are clienţi în întregul stat şi, din acest motiv, fiecare familie are un plan de a ajunge în siguranţă la buncăr în caz de catastrofă majoră. De asemenea, în caz de necesitate, locuitorii pot fi preluaţi de la o distanţă de până la 400 de kilometri de camioane asemănătoare celor de tip swat şi duşi în buncăre unde vor fi blocate uşile.

Primul set de apartemente a fost vândut înainte de terminarea construcţiei complexului în 2012. Cel de-al doilea complex este rezervat în proporţie de 50%, iar construcţia se va termina în toamna anului viitor.