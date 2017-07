Munceste 2 ore pe saptamana si este platit pentru 40

Un angajat cu norma intreaga a gasit o cale prin care reuseste sa-si termine treaba intr-o fractiune neinsemnata din timpul pe care angajatorul sau crede ca il petrece muncind.

Pentru ca situatia sa ii creeaza probleme de etica, a cerut parerea comunitatii online. "Este lipsit de etica daca nu ii spun angajatorului ca mi-am automatizat jobul?" Intrebarea a fost postata saptamana aceasta pe The Workplace, un site cu intrebari si raspunsuri despre chestiuni legate de locul de munca. Subiectul a fost preluat si dezbatut si pe platforme precum Hacker News si Reddit, unde a generat mii de comentarii.

Pe scurt, angajatul in cauza, care foloseste numele de utilizator Etherable, spune ca in urma cu 18 luni o companie l-a angajat ca programator, dar in cele din urma activitatea lui s-a redus la introducerea de date. "Dupa cum va imaginati, este cel mai plictisitor job posibil. Cu toate acestea, este o slujba cu norma intreaga cu salariu decent, lucrez de la distanta si pot sa stau acasa cu fiul meu", spune Etherable.

Dupa un an a reusit sa automatizeze complet activitatea. Mai exact, a scris un program care de sase luni face toata treaba in locul sau. In total, munceste 1-2 ore pe saptamana, in timp ce este platit pentru 40 de ore. Strecoara si cateva erori "umane" in rapoarte, pentru a nu da de banuit.

"Acum problema este, le spun? Daca le spun, probabil ca vor lua programul si vor scapa de mine. In acelasi timp, nu pare ca fac ceea ce este corect. (...) Nu este ca si cum as insela compania. Nu au aratat niciodata ca ar fi nemultumiti de activitatea mea si, in definitiv, obtin exact ceea ce vor de la mine", sustine el.

Nu este primul caz de acest gen. Anul trecut, un utilizator Reddit a scris ca a fost concediat dupa ce angajatorul sau a descoperit ca isi automatizase toate sarcinile cu sase ani in urma si in tot acest timp nu a mai muncit deloc, noteaza Quartz.



Reactiile sunt impartite in privinta situatiei lui Etherable. Multi sunt de parere ca rezultatele, nu modul in care au fost obtinute sau timpul petrecut pentru a le obtine, sunt cele care conteaza. "Nu vinzi timp, vinzi rezultate. Nu vinzi 40 de ore de introducere de date pe saptamana, ci rezultatul procesarii foilor de calcul respective ", considera unul dintre utilizatorii The Workplace. Dezaproba insa alterarea voita a rezultatelor.