Atentat cu masina capcana la Damasc, soldat cu mai multi morti si raniti

Cateva persoane au fost ucise si altele ranite intr-un atentat sinucigas comis duminica dimineata in estul capitalei siriene Damasc, a anuntat televiziunea de stat din Siria, care a vorbit si despre cateva atentate dejucate, scrie AFP.

Bilatul exact al atentatului nu a fost deocamdata dat publicitatii. "Autoritatile au urmarit trei masini-capcana si au reusit sa faca in asa fel incat doua dintre ele sa explodeze la intrarea in Damasc, pe o ruta ce duce spre aeroport. Acestea au incercuit a treia masina capcana in piata Tahrir, unde un terorist a detonat-o, provocand un numar de morti si raniti", a anuntat televiziunea siriana.