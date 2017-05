Chris Cornell a murit subit la vârsta de 52 de ani

Cântărețul rock Chris Cornell, fostul solist al trupelor Soundgarden și Audioslave, a murit, la vârsta de 52 de ani, a anunțat un reprezentant al artistului, citat de The Telegraph.

Managerul cântărețului spune că moartea acestuia este "bruscă și neașteptată" și a declarat că soția și familia lui Cornell sunt în stare de șoc.

Cauza morții artistului nu este cunoscută, urmând ca un medic legist să facă autopsia.

Chris Cornell a fost solistul trupelor rock Soundgarden și Audioslave, dar este cunoscut și pentru cariera sa solo. Muzicianul este considerat unul dintre pionierii curentului grunge și era apreciat atât pentru vocea sa puternică, dar și pentru creativitatea sa în compunerea pieselor.

De-a lungul carierei sale solo, Cornell a lansat patru albume de studio și a fost nominalizat la Globurile de Aur pentru piesa "The Keeper", care a apărut pe coloana sonoră a filmului "Machine Gun Preacher". El a scris și interpretat și piesa "You Know My Name", de pe coloana sonoră a filmului James Bond: Casino Royale.

Chris Cornell a fost votat "Cel mai bun cântăreț rock" de cititorii revistei Guitar World, s-a situat pe locul 4 în topul Heavy Metal's All-Time Top 100 Vocalists, iar revista Rolling Stone l-a clasat pe locul 9 în topul Celor mai buni soliști din toate timpurile.

