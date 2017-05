Mesajul anti-Trump la care Melania a dat „like”

Prima Doamnă a Statelor Unite, Melania Trump, a făcut senzație pe Twitter dând „like” tweet-ului unui utilizator care făcea haz de dificultățile relației sale cu Donald Trump.

Marți seara, Melania Trump „a dat like” tweetului scriitorului Andy Ostroy și GIF-ului viral ce arată schimbarea radicală a expresiei sale la ceremonia de inaugurare. În tweet-ul său anti-Trump, Ostroy a glumit: „Seems the only #Wall @realDonaldTrump s built is the one between him and @FLOTUS #Melania #trump” („Se pare că singurul zid pe care Donald Trump l-a construit este cel dintre el și Melania Trump” ), potrivit Agerpres.

O purtătoare de cuvânt a Casei Albe pentru doamna Trump nu a răspuns imediat cererii revistei People de a comenta.

Deși Prima Doamnă a eliminat „like-ul” său, pe internet zvonurile privind dificultățile de cuplu au devenit tot mai insistente.

