El Chapo se plânge de condițiile din penitenciar. Unde este închis "baronul drogurilor"

Baronul drogurilor din Mexic, El Chapo Guzman, este nemulțumit de condițiile din închisoarea de maximă securitate în care se află, iar nemulțumirile sale variază de la gradul de izolare până la faptul că nu poate pedala pe bicicleta de fitness în timp ce se uită la televizor.

El Chapo se află închis în cea mai păzită aripă a Centrului Metropolitan de Corecție, o închisoare federală din Manhattan, în centrul New York-ului. Aripa 10 South este locul în care ajung unii dintre cei mai periculoși condamnați, printre care teroriști ai Al Qaida, traficanți de arme și mafioți. De altfel, un deținut condamnat pentru legături cu mafia a descris închisoarea drept "o cameră de tortură", în care și-a petrecut ani de zile, scrie The New York Times.

Acum, condițiile din închisoare sunt contestate și de baronul mexican al drogurilor, Joaquín Guzmán Loera sau "El Chapo". Acesta susține că este ținut în celulă 23 de ore pe zi, având doar o oră la dispoziție pentru a se întâlni cu avocații săi, și că i-au fost interzise vizitele din partea familiei sau presei. Avocatul lui El Chapo acuză autoritățile că l-au transformat în cel mai păzit deținut din SUA și că nu i se permite să își pregătească apărarea pentru proces.

