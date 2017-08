Directorul Institutului Național de Sănătate confirmă: ploieștenii respiră cancer! VIDEO

”Nu atât mirosul este problema noastră care ne sperie cel mai rău, ci faptul că benzenul este un produs cancerigen!”. Declarația aparține directorului Institutului Național de Sănătate Publică și a fost făcută astăzi, la Ploiești, în cadrul unei ședințe organizată de ministrul Mediului.

O declarație bombă a fost complet trecută cu vederea de către participanții la întâlnirea cu tema: ”calitatea aerului în zona municipiului Ploiești, situația depozitelor de deșeuri, biodiversitate - pagube generate de carnivorele mari, situația programelor Rabla, Rabla Plus și Casa Verde etc” care a avut loc acum câteva ore la Palatul Administrativ.

Desfășurată la inițiativa și sub patronajul ministrului Mediului, Gațiela Gavrilescu, întâlnirea s-a dorit a fi începutul unei serii de demersuri care să ducă, printre altele, și la combaterea poluării aerului din Ploiești. În contextul unor discuții care nu au avut o finalitate, concluziile încadrându-se în stereotipul: ”o să analizăm”, ”o să facem comisii”, ”o să luăm măsuri”, am remarcat declarația-bombă a directorului Institutului Național de Sănătate Publică (INS), Andra Neamțu.

Domnia sa este primul specialist care subliniază faptul că ploieștenii nu suportă doar un ”disconfort olfactiv”, așa cum au lăsat să se înțeleagă ceilalți vorbitori, ci că mirosurile grele reprezintă un pericol direct pentru sănătatea acestora.

În discursul său, reprezentantul INS, a subliniat faptul că ”poluarea cu benzen este monitorizată de anul trecut” pentru că benzenul ”este un produs cancerigen”. Mai exact, declarația oficialului INS referitoare la pericolul pe care îl reprezintă benzenul pentru sănătatea celor care respiră aerul infestat a fost următoarea: ” nu atât mirosul este problema noastră care ne sperie cel mai rău. (...) Pe noi ne supără mai mult acțiunea Benzenului asupra sănătății pentru faptul că benzenul este un produs cancerigen”.

Redăm integral declarația:

”Noi am fost avertizați de aceasta poluare cu benzen si de anul trecut am urmărit-o și dacă puțin eram atenți și asupra prezentării doamnei Mocanu observăm că la sfârșitul anului, la anumite stații într-adevăr această poluare a crescut. Eu personal m-am uitat pe site-ul Agenției pentru Protecția Mediului și am văzut că în acest an, până acum, au fost vreo 46 de avertizări de depășiri ale benzenului, a poluării cu benzen, în special la stația PH 4 care aparține din câte știu de Brazi.

Datorită acestui lucru, împreuna cu Direcția de Sănătate Publică am avut o inițiativă, am avut o întâlnire în iunie și după cum știți, la nivel local, noi ne-am întâlnit și am hotărât să demarăm un studiu specific pentru poluarea cu benzen în special în localitatea Brazi și așa cum ați menționat la un moment dat, nu atât mirosul este problema noastră care ne sperie cel mai rău. Știu că e problema care supără cel mai rău populația pentru disconfortul creat, dar pe noi ne supără mai mult acțiunea Benzenului asupra sănătății pentru faptul că benzenul este un produs cancerigen”.

Având în vedere gravitatea acestei informații cât și faptul că este pentru prima dată când un oficial recunoaște impactul devastator al poluării asupra sănătății celor din Ploiești și zonele limitrofe, solicităm în mod expres reprezentanților Direcției de Sănătate Publică Prahova și Ministerului Sănătății să ne comunice toate rezultatele studiilor întreprinse în ultimii trei ani pe marginea poluării din Ploiești/Prahova.

Articol realizat împreună cu reporterul Roxana Tănase.

VIDEO Declarația directorului INS la Ploiești: benzenul este un produs cancerigen