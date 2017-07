A dispărut un tânăr de 19 ani. Mesajul disperat al familiei

Un tânăr de 19 ani a dispărut, săptămâna trecută, iar familia îl caută cu disperare. Mesajul postat de sora sa pe Facebook, din localitatea prahoveană Schiulești:

”Fratele meu, Rizea Alexandru Eusebiu in varsta de 19 ani, a dispărut joi din Bucuresti. Ultima data a fost vazut in jurul orei 11 la Cora Lujerului. Apoi a mers la Gara de Nord unde si.a luat un bilet pt trenul de 12:15 catre Brasov. De atunci nu mai stim nimic de el. Va rugam, daca l.ati vazut, sau daca stiti pe cineva care l.ar fi putut vedea sa ne anuntati. Ma puteti suna la nr 0753597472. In momentul disparitiei purta blugi negri, un tricou negru cu nume ale unor mai multe formații rock. Va multumesc”