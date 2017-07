Noaptea minţii: Reacţia conducerii Spitalului Judeţean la sesizările pacienţilor

La finele săptămânii trecute, observatorulph.ro publica materialul: "Noutăţi în meniul de la Spitalul Judeţean...". Luni am primit la redacţie, punctul de vedere al conducerii acestui spital.

Înainte de toate, iată ce crede conducerea spitalului: "

Ca urmare a articolului publicat in data de 21 Iulie 2017 cu titlul „Noutăţi în meniul de la Spitalul Judeţean de Urgenţă Ploieşti – copane de pui extraterestru cu sânge albastru”va comunicam ca nu au existat nemultumiri din partea pacientilor legate de calitatea alimentelor din meniul zilnic. Prezicam ca dupa prepararea alimentelor acestea sunt ambalate in conditii de igiena, in caserole de plastic si tacamuri de unica folosinta. Persoane special desemnate din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Ploiesti efectueaza periodic controale in „Blocul Alimentar” pentru verificarea calitatii si modului de preparare al produselor alimentare.

Periodic toate sectiile Spitalului Judetean de Urgenta Ploiesti trec printr-un proces de igienizare, inclusiv sectia mentionata in articolul dumneavoatra. Precizam faptul ca la nivelul fiecarei sectii se efectueaza operatiuni de curatenie si dezinfectie conform procedurilor si protocoalelor existente, proces verificat si monitorizat permanent."

Conducerea,

Dincolo de faptul că acest "punct" de vedere nu are o semnătură, un nume, o funcţie, considerând aceasta ca o lipsă de respect faţă de pacienţi, nu faţă de noi, înţelegem starea de fapt ca fiind lipsa de asumare concretă, cea care a transformat Spitalul Judeţean în ceea ce este acum.

"Conducerea" SJU, încearcă să ne explice că nu au existat nemulţumiri ale pacienţilor. Ne-ar fi putut spune că suntem nişte nemernici care au vopsit mâncarea cu albastru, pentru că nu aveam despre ce să scriem. Din păcate pentru "conducerea" SJU, sesizarea a venit, (surpriză!), tocmai de la un pacient. L-aţi putea acuza şi pe acesta că şi-a vopsit copanul, sau că, plictisindu-se, a prins câteva gângănii şi le-a pus în paste ca să vă discrediteze. Puteţi presupune orice. Dar ce facem cu sesizările şi opiniile celorlalţi pacienţi, care au avut nefericirea să vă treacă pragul? Le găsiţi la comentarii, atât pe site cât şi pe pagina noastră de facebook. Cu certitudine le veţi putea lectura şi după publicarea acestui punct de vedere. În opinia dumneavoastră, stimată "conducere" a SJU, toate sunt bune şi frumoase, iar noi şi pacienţii suntem nebuni. Fiind totuşi din domeniul medical, este posibil să aveţi dreptate... Vom apela la un consult, apoi, după tratamentul adecvat, vom scrie un material laudativ la adresa condiţiilor decente din SJU. Dacă însă rezultatele sunt bune, e clar că cineva are nevoie de un consult. Ne scuzaţi pentru că am îndrăznit! Am sesizat că nu aţi făcut referire la achiziţia de 1,5 milioane de lei, pentru tacâmuri de plastic. Probabil că aţi omis. Se mai întâmplă. Tocmai de aceea vom insista, folosind toate căile legale posibile.