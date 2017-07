Marius Apetri - 10 ani de absenţă nemotivată de la radio

Ar fi avut 49 de ani, dacă pe la 39 nu fugea nemotivat dintre noi. Sunt 10 ani de când, Marius Apetri, una dintre primele voci adevărate de radio, din Prahova, s-a stins fără a avea vreo vină.

Prima mea noapte în radio am realizat-o împreună cu Marius. Era o noapte de primăvară, în 1993, anul de debut al primului post de radio din Prahova, RPh sau Radio Prahova. Ne tremurau "creioanele" sub masă şi ne dispăruse toată vitejia. "Şi ce facem noi, acum?", îl întreb pe Marius. De dincolo de geam, cu un zâmbet tâmp, identic cu al meu, îmi răspunde: "Habar nu am. Dăm muzică, o prezentăm... şi vedem noi ce iese." Ceva o fi ieşit, din moment ce am rămas colegi în următorii 7 ani. Marius nu ştia să înjure. Sau nu putea. În rarele momente când se enerva şi încerca să spună o prostie, îi ieşea o perlă de toată frumuseţea şi tot el era cel care se înroşea. Marius era unul dintre puţinii oameni, pentru care cuvântul nesimţire nu ar fi trebuit inventat. Fan al muzicii vechi, pe lângă radio, avea o a doua mare iubire: chitara bass. Studia permanent şi cânta. Pe unde era Marius, trebuia să fie neapărat şi husa de la bass-ul său. Ştia atât de multă muzică, încât am fi putut pleca toţi acasă şi nimeni nu ne-ar fi simţit lipsa.

Nimic nu părea să anunţe ceea ce urma, poate doar o uşoară stare de oboseală pe care o resimţea de câteva zile. Era o după-amiază de duminică şi mă pregăteam să termin un top de balade rock. Îl aşteptam pe Gabi Dobre să plecăm spre Bucureşti pe la camerele noastre din Regie şi Tei. Uşa radio-ului s-a dat de perete, iar Gabi a intrat agitat: "Dă-le-ncolo de butoane, pune ceva pe non-stop şi hai la Judeţean. Marius e grav! Are blocaj renal! Nu vine după tine la program! hai repede la el!" Îmi amintesc doar că i-am spus ceva de genul: "Termină Gabi cu glumele astea tâmpite! Jur că nu îmi vine să râd!" Nu glumea...

De la spital, unde nu putusem să intrăm, am plecat spre Bucureşti. Am tăcut o bună parte din drum. Apoi Gabi a vorbit, mai mult în şoaptă. "De unde să-i facem rost de rinichi lui Marius? Îţi dai seama că Marius se duce la 30 şi ceva de ani?" Nu am să uit niciodată ce a spus Gabi Dobre atunci. Gabi pleca dintre noi în 2005. Marius, cel pentru care Gabi se gândea unde să caute rinichi, pleca cu doi ani mai târziu, în 2007. Neverosimil... Marius, deşi topit de boală, avea să-şi conducă colegul şi prietenul pe ultimul drum, apoi, la doi ani distanţă, să îl urmeze, tot într-o zi de iulie. Stranie coincidenţă, dar amândoi erau născuţi într-o zi de 13...

Pentru Marius nu s-a putut face un transplant... Cine era Marius Apetri? Poate doar o voce blândă, un suflet cald şi mult prea tânăr. S-au găsit să plece, el şi Gabi, lăsând radio-ul mai sărac, de parcă nu ar fi avut altceva mai bun de făcut...

