Mitul tunelului de sub Palatul Administrativ din Ploiești

Construit în anii 1968 - 1971, în perioada marilor transformări din Ploiești, Palatul Administrativ din zona centrală a orașului rămâne în continuare una dintre cele mai mari clădiri din municipiu, cu peste 800 de încăperi. Pe vremuri, mulți dintre ploieșteni au vorbit despre un tunel ascuns în subsolul clădirii, destinat protejării nomenclaturiștilor în caz de pericol.

Revoluția din decembrie 1989 i-a prins pe mulți angajați din Palatul Administrativ la muncă. Chiar dacă nu aveau legătură cu politicile dictate de la București, angajații Primăriei aveau motive de îngrijorare. Zona centrală deja se aglomera, iar unii au fost anunțați mult prea târziu că a început Revoluția. Cei mai mulți au evitat părăsirea clădirii pe la intrarea principală. Nimeni însă nu a povestit, la 27 de ani de la Revoluție, de folosirea tunelului secret despre care se vorbea în perioada comunistă.

„Noi aveam birourile la parterul clădirii. Pe vremea aceea nu existau telefoane mobile. Funcționa numai fixul. Ne-a sunat cineva și ne-a spus să plecăm cât mai repede că a început Revoluția. Am ieșit prin spate, pe la ieșirea H, unul câte unu și am mers prin pasajul de la magazinul Mercur. Începuse Revoluția și toată lumea se temea. Cei care ocupaseră birourile la etajul unu al clădirii se pare că au aflat înaintea noastră de ce se întâmplă. Nu mai era nimeni atunci când noi am fost anunțați. Apoi, vreo doi - trei ani au dispărut fiind mutați în alte județe. I-am revăzut câțiva ani mai târziu, când au revenit pe funcții”, ne-a povestit una dintre fostele angajate ale Palatului Administrativ Ploiești.

Pasajul care realiza legătura prin subteran între strada Emile Zola și subsolul fostului magazin Mercur era destinat aprovizionării magazinului. Acest tunel există și în ziua de astăzi, având aceeași destinație. Dar pentru a ajunge la acest pasaj subteran, nomenclaturiștii ar fi trebuit să iasă din Palatul Administrativ. Așa că, toată lumea a bănuit că în subsolul clădirii ar fi existat un alt tunel ascuns. Mulți însă dintre aleșii care s-au perindat după 90 la conducerea Consiliului Județean Prahova au negat existența unui astfel de tunel.

Mitul tunelului secret de sub Palatul Administrativ a fost spulberat apoi în perioada 2002 - 2005, când Palatul Administrativ din Ploiești a beneficiat de o amplă consolidare, subsolul clădirii fiind reconfigurat ca urmare a realizării unor stâlpi imenși din beton. Dar nu doar subsolul a fost reconfigurat, ci inclusiv etajul I al clădirii.

Și totuși... Accesul în zona subsolului Palatului Administrativ din Ploiești este posibil cu ajutorul lifturilor. Aici, în subsol, accesul către zona centrală a clădirii este interzis, fiind blocat cu uși mari metalice.care stau tot timpul încuiate. Pe una dintre uși este montat indicatorul „Accesul Interzis”.

Cât privește pasajul subteran care pornește din strada Emile Zola către fostul magazin Mercur și astăzi este funcțional, având în continuare destinația de aprovizionare.