Șeful Sovietului Suprem al URSS cazat la Hotel Central în anii 1980

Hotelul Central din Ploiești este considerat una dintre clădirile emblematice ale orașului. Puțini știu însă că la hotel s-a cazat, în perioada comunistă a anilor 1980, unul dintre cei mai mari oameni politici ai URSS, Andrei Andreyevich Gromyko, fost șef al Sovietului Suprem al URSS.

La intersecția străzilor Bulevardul Republicii și Tache Ionescu, peste drum de Palatul Administrativ din Ploiești, Hotelul Central, cu o arhitectură din perioada interbelică, este cea mai reprezentativă unitate de cazare din municipiu. Hotelul păstrează un aer aristrocrat, atât la exterior, cât și în interior. Candelabrele imense, scara interioară, și saloanele îmbină rafinamentul din trecut cu eleganța oferită de detaliile ambientale din prezent.

Vizita la Ploiești a celui considerat de mulți al doilea om al URSS în anii 1980 nu a fost mediatizată la acea dată, măsurile de securitate fiind sporite. De altfel, puțini știu de faptul că fostul șef al Sovietului Suprem al URSS a fost cazat la Hotelul Central.

Întâmplarea a făcut ca Andrei Andreyevich Gromyko, mâna dreaptă a lui Leonid Brejnev, să aibă o întrevedere cu Ceaușescu la București, iar în cadrul vizitei și-a exprimat dorința de a ajunge și la Întreprinderea 1 Mai Ploiești, cea mai mare uzină de utilaj petrolier din Sud-Estul Europei. Vorbim de anii 1980, când 1 Mai devenise exportator de top de instalații de foraj petrolier, considerate cele mai performante la nivel mondial. Prin urmare, inclusiv URSS își exprimase interesul pentru achiziționarea de utilaje petroliere, probabil după testarea vigilentă a pieței.

Telefonul roșu

Cum cererea de vizitare a Întreprinderii 1 Mai venea din partea unui important oficial rus, structurile din subordinea lui Ceaușescu s-au mișcat rapid pentru pregătirea cum se cuvine a deplasării.

„La data respectivă, Hotel Central se afla sub directa coordonare a Oficiului Județean de Turism, filială a fostului ONT, care își avea sediul în Sinaia. „Telefonul roșu” a fost dat la OJT Prahova, al cărui director era Ion Scăunaș. Acesta a sunat la Hotel Central și a comunicat să fie pregătit un apartament”, ne-a povestit unul dintre martorii acelor vremuri.

În aceeași zi, apartamentul unde urma să fie cazat Andrei Andreyevich Gromyko era deja remobilat. O mobilă din lemn masiv, lucrată manual...

Ceaușescu nu a luat parte la vizita de la Uzina 1 Mai, Andrei Andreyevich Gromyko, la acea dată ministrul Afacerilor Externe, fiind însoțit de o delegație restrânsă de la București, de oficiali ruși, dar și de ofițeri KGB.

După vizita la Uzina 1 Mai, pe intrarea principală a hotelului își făcea apariția cea mai importantă delegație a acelor vremuri din URSS: aproximativ 60 de persoane, în frunte cu Andrei Andreyevich Gromyko. Aici a fost întâmpinat de Ion Frățilă, prim-secretar al Comitetului Județean de partid și președinte al Comitetului Executiv al Consiliului Popular al județului Prahova. Gromyko nu a pierdut timpul în holul principal, ci a urcat rapid în apartamentul de la etajul I al clădirii.

„Gromyko era în vârstă. Era sobru... Nu zâmbea. A stat câteva zeci de minute în apartamentul situat la etajul unu. Înainte de a intra în apartament oficialul rus, telefonul fix din cameră a fost verificat. Nici acum nu îmi explic... Când am ridicat receptorul din furcă să verific dacă are ton, pentru a evita vreo eventuală problemă, am fost salutat în limba rusă. După ce a pătruns oficialul rus în cameră, pe durata șederii, personalul hotelului nu a mai pătruns în interior. A stat vreo 20 de minute, iar apoi a coborât la recepție, de unde a fost condus în actualul Salon de cristal. Și aici a existat o poveste...”, ne-a povestit interlocutorul nostru.

Ordin să se mute masa

Cum delegația era una importantă și la un nivel atât de înalt pregătirile au fost efectuate minuțios. Aranjamentul floral a fost adus de la serele de la Codlea. Aranjarea meselor a durat destul de mult. Cu doar puțin timp înainte de venirea oficialului rus, ofițerii KGB au verificat întreaga locație. Ajunși în Sala Polivalentă, în prezent Salonul de Cristal, ofițerii KGB au avut o nemulțumire. Chiar deasupra locului unde urma să mănânce Gromyko era o lustră impresionantă.

„Ni s-a solicitat mutarea mesei astfel încât lustra să nu mai fie deasupra lui Gromyko. A trebuit să ne conformăm. A fost un efort suplimentar. Totul era aranjat și trebuia să luăm de la capăt pregătirile. Ne-am conformat fără a spune un cuvânt. Nu a fost vorba numai de masa unde urma să stea Gromyko, ci de toate mesele din salon”, ne-a povestit cel care la acea dată era angajat al Hotelului Central.

Gromyko întâmpinat cu țuică de la Văleni

Meniul a fost unul special: gustări reci, pește – preparatul de bază, pentru care s-a servit un vin alb sec, precum și preparate din pui și din porc, la care a fost servit vin roșu. Ulterior a fost adus și desertul. S-a ținut cont, bineînțeles, de preferințele gastronomice ale oficialului rus. Deși existau tot felul de băuturi fine, inclusiv whiskey-ul cel mai bun, oficialul rus a preferat țuica, de culoare galbenă, adusă special de la Vălenii de Munte. Nu au lipsit speech-urile, iar atmosfera a fost întreținută de un ansamblu folcloric.

„După ce a plecat Gromyko ni s-a comunicat că oficialul rus a fost mulțumit pentru profesionalismul de care am dat dovadă. Iar acesta era cel mai important lucru. De fapt, filosofia personalului hotelier trebuie să fie ca, la plecare, clientul să fie pe deplin mulțumit...”, ne-a mărturisit cel care a avut șansa de a-l vedea în carne și oase pe cel numit de europeni „Mr. No”, ca urmare a folosirii frecvente a dreptului sovietic de veto în Consiliul de Securitate al ONU.

Vizita oficialului rus a avut un adevărat succes și din punct de vedere economic. La scurt timp Uzina 1 Mai a primit importante comenzi din URSS. Uzina avea la acea dată aproximativ 20.000 de angajați... În fine, Gromyko s-a retras din viața politică, în 1988, la vreo trei ani după ce Mihail Sergheevici Gorbaciov a ajuns la conducerea Uniunii Sovietice.

Apartamentul 109 din Hotelul Central, de 54 de mp, denumit acum Gama Room, acolo unde Gromyko a petrecut câteva zeci de minute, mai păstrează mobilierul din dormitor. Sculptura ornamentală, realizată manual, emană luxul și eleganța supremă. Patul, „queen size”, potrivit site-ului Hotelului Central, este elementul principal din încăpere. Dormitorul în care a intrat oficialul rus păstrează și acum aerul exclusivist. În locul vechiului televizor a apărut însă o plasmă. În living este mobilier nou. Este dotat cu un birou și canapele din piele și are și o zonă pentru servirea mesei. Acum, la peste trei decenii de la vizita lui Gromyko, în apartament există conexiune la internet de mare viteză și aer condiționat. Un astfel de apartament poate fi închiriat cu 94 de euro, în preț fiind incluse micul dejun și taxa hotelieră, potrivit site-ului hotelului situat chiar în zona centrală a orașului.