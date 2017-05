OMV Petrom recunoaște un incident tehnic la rafinăria Petrobrazi. Imaginile care au alertat localnicii

După ce observatorulph.ro a publicat ieri imagini trimise de un cititor care locuiește în comuna Brazi cu faclă uriașă și un nor imens de fum la rafinăria Petrobrazi, compania OMV Petrom a recunoscut că a avut loc un incident tehnic. Este al doilea incident la această rafinărie în numai o săptămână.

Punctul de vedere al OMV Petrom transmis la solicitarea observatorulph.ro:

”In cursul acestei dimineti a avut loc un incident neprevazut in functionarea echipamentelor din Rafinaria Petrobrazi, respectiv oprirea accidentala a unui compresor de gaze din instalatia de cracare catalitica. Din aceasta cauza a fost necesara arderea la facla, pentru o scurta perioada, a gazelor din instalatie. Precizam ca arderea gazelor la facla reprezinta o masura de siguranta pentru angajatii din rafinarie si pentru locuitorii din vecinatati, fiind o practica intalnita in industria de rafinare atunci cand apar anomalii in functionarea instalatiilor.

Aceste situatii neprevazute au caracter izolat, iar compania face toate eforturile pentru a limita impactul asupra mediului si pentru a minimiza aparitia unor astfel de incidente neprevazute .

Compania a notificat autoritatile abilitate in legatura cu incidentul din aceasta dimineata, conform prevederilor legale iar defectiunea a fost remediata in cel mai scurt timp.

Ne cerem scuze pentru disconfortul creat locuitorilor din zona”.

Așteptăm și reacția previzibilă a Gărzii de Mediu Prahova.

VIDEO Imaginile care i-au alertat pe locuitorii comunei Brazi: