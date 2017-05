Bătaie de joc! Somat și cu titlu executoriu pe cap pentru lipsa rovinietei, o contravenție pe care nu a comis-o

Un prahovean și-a vândut mașina în urmă cu șase ani, dar a ajuns să fie somat și să primească titlu executoriu de la SPFL Ploiești pentru o amendă din 2016, după ce respectivul autoturism a fost surprins circulând pe drumurile naționale fără rovinietă. Povestea este una complicată, pentru că singura modalitate de a scăpa de titlul executoriu este de a-și câștiga dreptatea în instanță.

Povestea începe în 2011 când prahoveanul își vinde mașina, în baza unui contract de vânzare – cumpărare. În termenul legal, a procedat, în baza contractului de vânzare – cumpărare, la scoaterea mașinii din evidența de la Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești. După șase ani, bărbatul a aflat că există însă o problemă... Că e bun de plată deși nu a comis nicio contravenție! Bărbatul a primit o somație și un titlu executoriu de la Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești pentru neplata unei amenzi din 2016, aplicată pentru lipsa rovinietei de către CNADNR, deși nu mai este proprietarul mașinii din 2011. Ei bine, și de abia de aici începe complexitatea problemei.

Fără mașină, dar bun de plată

Acum, bărbatul dă vina pe un viciu legislativ. Ca proprietar al mașinii, la data perfectării actelor de vânzare – cumpărare, acesta nu a putut solicita radierea autoturismului la Poliție, întrucât textul actului normativ cu privire la circulația pe drumurile publice prevede clar că „radierea din evidență a vehiculelor înregistrate, la trecerea acestora în proprietatea altei persoane, se face de către autoritatea care a efectuat înregistrarea, la cererea proprietarului, în condițiile legii”. Problema apare însă când noul proprietar nu cere această înregistrare a autoturismului în termen de 30 de zile, așa cum prevede legea.

„În data de 15.05.2017 am primit din partea Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești, somația de plată pentru titlul executoriu al dosarului de executare pus în sarcina mea în baza unui proces verbal emis de CNADNR în data de 18.10.2016, privind neplata rovinietei pentru circulația pe drumurile naționale. Căutând detaliile specifice constat că procesul verbal al CNADNR și în consecință titlul executoriu al SPFL Ploiești fac referire la un autoturism pe care nu îl mai am în proprietate din decembrie 2011 și pentru care a fost îndeplinită procedura de radiere în baza contractului de vânzare cumpărare”, ne-a povestit bărbatul, precizând că a încercat să lămurească acest aspect la Serviciul Public Finanțe Locale. La rândul lor, angajații SPFL Ploiești au confirmat, a mai precizat cel care ne-a transmis sesizarea la redacție, „că în rolul unic fiscal nu mai există niciun bun, proprietate personală, care să genereze obligații/creanțe încă din 2012, dar trebuie să pună în aplicare dosarul de executare silită”. „Suma pentru care s-a dispus titlul executoriu este de 250 de lei”, ne-a precizat bărbatul, explicându-ne că nu este vorba de valoarea amenzii, ci de un principiu juridic. „Cu siguranță mulți presupun că plătesc aceste amenzi pentru a nu mai fi nevoiți să-și caute dreptatea în instanță. Problema nu este suma amenzii. Este vorba de un principiu juridic”, ne-a declarat prahoveanul.

Ce spune SPFL

„În această situație sunt mulți cetățeni care și-au înstrăinat autoturisme, dar noii proprietari nu au perfectat actele. În astfel de cazuri, SPFL poate elibera numai o copie a procesului verbal prin care autoturismul a fost scos din evidența noastră. Practic noi punem în aplicare măsura de recuperare a amenzilor emise de o altă instituție, în cazul de față fiind vorba de lipsa rovinietei. Persoana în cauză are posibilitatea de a contesta procesul verbal prin care a fost sancționat, dacă nu a trecut termenul legal de contestare a procesului verbal, sau titlul executoriu. În baza certificatului de grefă, prin care se dovedește că pe rolul instanței există acest litigiu, este suspendată executarea”, ne-a declarat Simona Dolniceanu, directorul SPFL Ploiești.

Cu dreptatea în instanță...

Prin urmare, deși nu mai este proprietar al mașinii de mai bine de șase ani, bărbatul trebuie să-și câștige dreptatea în instanță, neexistând nicio altă modalitate prin care să fie exonerat de plata amenzii date de CNADNR, deși nu mai are nicio legătură cu autoturismul vândut încă din 2011. „La data perfectării actelor de vânzare – cumpărare eu am menționat pe talonul autoturismului că mașina a fost înstrăinată și am prevăzut și data la care a avut loc vânzarea. Există însă acest viciu de procedură care trebuia semnalat de instituțiile care se confruntă cu astfel de situații, tocmai pentru a nu mai aglomera instanțele cu dosare de acest gen. Eu, ca fost proprietar al autoturismului, nu am avut niciun mijloc legal prin care să oblig noul proprietar să înscrie mașina pe numele său”, ne-a precizat cel care ne-a semnalat problema la redacție.

În practică, mașina poate să fie revândută la nesfârșit, fără a fi efectuată radierea la Poliție de pe numele primului proprietar și fără a exista posibilitatea de a i se proteja acestuia drepturile pe care le are decât dacă ajunge să-și caute dreptatea în instanță.

„Având în vedere multitudinea de cazuri de acest gen, apărute la nivel național, instituțiile statului ar fi trebuit să se autosesizeze și să vină cu reglementări pentru cei care nu își înregistrează mașinile la Poliție după ce au devenit cumpărători. Din păcate, acest lucru nu s-a întâmplat deși problema se cunoaște de ani de zile”, este de părere cel care ne-a semnalat problema la redacție.